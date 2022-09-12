"Соловьев, ты до***б": Потап на концерте в Варшаве "опустил" российского пропагандиста (видео)
Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко (Потап) на концерте в Польше "зажег" публику. Так, исполнитель исполнил композицию про российского пропагандиста Соловьева.
Видео с выступлением Потапа опубликовали в сети.
Как выступил Потап
Со сцены в Варшаве Потап еще раз напомнил, кто такой пропагандист Соловьев.
Зал воспринял с восторгом песню, многие подпевали исполнителю и танцевали.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!
"Потап и его Mozgi в Варшаве напомнили всему миру, кто такой Соловьев. Да и самому пропаг*ндону напомнили, кем он был, есть и будет", - подписали ролик в сети.
Потап і його Mozgi у Варшаві нагадали всьому світові, хто такий Соловйов. Та й самому пропагандону нагадали, ким він був, є і буде. pic.twitter.com/mbtkq4zvaI— Катя Косач (@KatrusaKosac) September 12, 2022
Также, на сцене известного рэпера и мужа Насти Каменских поздравили с годовщиной его группы Mozgi.
Как известно, в сентябре 2014 года был представлен дебютный клип "Аябо".
Кто такой Соловьев
Владимир Сольвьев - это один из главных путинских идеологов. Это известнейший пропагандист, ненавидящий Украину и все, что с ней связано.
Напомним, что недавно Каменских объяснила, почему Потап до сих пор не вернулся в Украину.
Также ранее Алексей написал украинское стихотворение после удара по Виннице.