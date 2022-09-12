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"Соловьев, ты до***б": Потап на концерте в Варшаве "опустил" российского пропагандиста (видео)

Новина українською →
Варшава, Понедельник 12 сентября 2022 12:53
"Соловьев, ты до***б": Потап на концерте в Варшаве "опустил" российского пропагандиста (видео) Фото: Потап "опустил" Соловьева на концерте (facebook.com/oleksii.potapenko)
Автор: Людмила Жукова

Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко (Потап) на концерте в Польше "зажег" публику. Так, исполнитель исполнил композицию про российского пропагандиста Соловьева.

Видео с выступлением Потапа опубликовали в сети.

Как выступил Потап

Со сцены в Варшаве Потап еще раз напомнил, кто такой пропагандист Соловьев.

Зал воспринял с восторгом песню, многие подпевали исполнителю и танцевали.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

"Потап и его Mozgi в Варшаве напомнили всему миру, кто такой Соловьев. Да и самому пропаг*ндону напомнили, кем он был, есть и будет", - подписали ролик в сети.

Также, на сцене известного рэпера и мужа Насти Каменских поздравили с годовщиной его группы Mozgi.

Как известно, в сентябре 2014 года был представлен дебютный клип "Аябо".

Кто такой Соловьев

Владимир Сольвьев - это один из главных путинских идеологов. Это известнейший пропагандист, ненавидящий Украину и все, что с ней связано.

Напомним, что недавно Каменских объяснила, почему Потап до сих пор не вернулся в Украину.

Также ранее Алексей написал украинское стихотворение после удара по Виннице.

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Потап
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