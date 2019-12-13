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Сначала оплатите счет: пожар в ресторане в центре Киева возмутил сеть

STYLERПроисшествия    13.12.2019 - 11:19
Сначала оплатите счет: пожар в ресторане в центре Киева возмутил сеть
Пожар в Киеве (Фото: коллаж РБК-Украина)

Пожар произошел в пиццерии в Arena-City в Киеве на Бессарабке

В Киеве вспыхнул пожар в ресторане в центре города в торгово-развлекательном комплексе Arena-City на улице Бассейная, 1/2. Инцидент произошел поздно вечером 12 декабря в пиццерии Mimosa, которая расположена на первом этаже здания.

В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Сразу после возгорания посетители были эвакуированы.

На место пожара прибыли сотрудники ГСЧС и полицейские. Всего к ликвидации возгорания были задействованы 26 пожарных и 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Как выяснилось, огонь вспыхнул на кухне ресторана. Площадь возгарания составила около 40 "квадратов".

В Киеве на Бессарабке произошел пожар в ресторане в Arena-City (Фото: kiev.informator.ua)

На локализцию и тушение пожара ушло около часа.

Все причины и обстоятельства происшествия выясняются. По словам представителей ресторана, возникали проблемы с проводкой в заведении.

Сначала оплатите счет: пожар в ресторане в центре Киева возмутил сеть

В Киеве произошел пожар в ресторане Mimosa в Arena-City (Фото: facebook.com)

Отмечается, что во время пожара официанты Mimosa перед тем, как эвакуировать посетителей, сначала их расчитывали за принятые заказы. Этот нюанс вызвал возмущение в сети.

  • Вы, конечно, извините, но это пи**ец. Возможно, они так хотели избежать паники, но это не стадион, чтоб была давка. Что значит, начали рассчитывать и выводить, если каждая минута в угарным газе любой концентрации - это огромный вред здоровью. Бизнес по-украински на лицо. "У нас пожар, не забудьте оплатить счет, спасаясь"...
  • У нас там сверху хор имени Ревуцкого;
  • Хорошее место, жаль...

Сначала оплатите счет: пожар в ресторане в центре Киева возмутил сеть

Фото: скрин facebook.com/alekkorneev

Сначала оплатите счет: пожар в ресторане в центре Киева возмутил сеть

Фото: скрин facebook.com/KyivOperativ

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