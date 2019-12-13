Сначала оплатите счет: пожар в ресторане в центре Киева возмутил сеть

Пожар произошел в пиццерии в Arena-City в Киеве на Бессарабке
В Киеве вспыхнул пожар в ресторане в центре города в торгово-развлекательном комплексе Arena-City на улице Бассейная, 1/2. Инцидент произошел поздно вечером 12 декабря в пиццерии Mimosa, которая расположена на первом этаже здания.
В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Сразу после возгорания посетители были эвакуированы.
На место пожара прибыли сотрудники ГСЧС и полицейские. Всего к ликвидации возгорания были задействованы 26 пожарных и 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.
Как выяснилось, огонь вспыхнул на кухне ресторана. Площадь возгарания составила около 40 "квадратов".
В Киеве на Бессарабке произошел пожар в ресторане в Arena-City (Фото: kiev.informator.ua)
На локализцию и тушение пожара ушло около часа.
Все причины и обстоятельства происшествия выясняются. По словам представителей ресторана, возникали проблемы с проводкой в заведении.
В Киеве произошел пожар в ресторане Mimosa в Arena-City (Фото: facebook.com)
Отмечается, что во время пожара официанты Mimosa перед тем, как эвакуировать посетителей, сначала их расчитывали за принятые заказы. Этот нюанс вызвал возмущение в сети.
Фото: скрин facebook.com/alekkorneev
Фото: скрин facebook.com/KyivOperativ