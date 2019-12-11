Пожар в Одессе: студентов перевели в опасное для жизни помещение

Пожар в Одессе (фото: dumskaya.net)

Студенты сгоревшего колледжа в Одессе вынуждены учиться в опасном для жизни месте

Пожар в колледже Одессы вынудил студентов переместиться учиться в другое место. Как оказалось, это помещение опасно для жизни молодых людей, так как оно не соответствует элементарным нормам безопасности. Об этом сообщает издание "Думская".

На сессии городского совета, сотрудник департамента образования, который ранее работал в ГСЧС области, проверил здание и обнаружил, что в нем отсутствует пожарная сигнализация. Там узкие лестницы, а на первых этажах решетки совсем не открываются.

При проведении пробной учебной эвакуации, часть учащихся просто не отреагировали и остались внутри здания.

Депутаты возмутились таким выбором помещения для учащихся и потребовали от министерства образования написать письменное объяснение, почему было выбрано именно это помещение.

Ранее для студентов предлагали помещение Гуманитарного университета, но этот вопрос министерство образования почему то даже не рассмотрело.

Как ранее сообщалось, количество жертв в колледже Одессы увеличилось до 13. Двое человек умерли в больнице, еще 11 тел нашли после пожара. Одной из причин пожара считают проблемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. Второй версией пожара является поджог.