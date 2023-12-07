Смішно аж до сліз: 5 розривних комедій, які змусять вас забути про смуток

Часом буває так, що смуток та нудьга надовго псують настрій. Але є "пігулка" від негативу - позитивні та розривні комедії, завдяки яким ви точно будете сміятися до сліз.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 5 смішних та веселих фільмів, які ви можете подивитися для боротьби зі смутком.

"Чому він?" (2016)

Комедія, у якій знявся Джеймс Франко, розповідає про дівчину, яка зустріла хлопця своєї мрії. Але її батько дуже проти її стосунків. Тому вона намагається познайомити тата з коханим, що закінчується дуже кумедно.

"Красуня на всю голову" (2018)

Фільм з Емі Шумер розповідає про дівчину, яка не була впевнена у собі, поки не вдарилася головою. Раптово вона починає відчувати себе неймовірною красунею, що дивує деяких людей. Але віра у себе дозволяє дівчині впевнено йти вперед, поки на неї з подивом дивляться інші.

"Вікенд у Берні" (1989)

Дуже "чорний гумор" вас здивує, але точно повеселить. Не дарма сцени з цією комедії пригадують у багатьох фільмах та серіалах. Історія про друзів, які вирішують влаштувати весілля для свого мертвого начальника, щоб уникнути фінансових труднощів, виявилася дуже смішною.

"Персонаж" (2021)

Фантастична комедія-бойовик з Райаном Рейнольдсом розповідає про персонажа відкритого світу відеоігри, який вирішує вступити у боротьбу проти програмованих правил. Він не хоче бути простим персонажем, а прагне стати героєм свого власного світу.

"Агент Джонні Інгліш: Нова місія" (2018)

Комедійний бойовик розповідає про пригоди дуже кумедного, але ефективного британського розвідника Джонні Інгліша. Він отримує важливу задачу. Агенту доручається врятувати світ від злочинної організації.



