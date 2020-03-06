Смерть украинских шахматистов в Москве: на телах заметили странные следы

Станислав Богданович и Александра Вернигора (Фото: соцсеть)

Украинцы Станислав Богданович и Александра Вернигора по предварительной версии погибли по причине асфиксии

Украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора были обнаружены мертвыми в Москве в РФ - предварительно было установлено, что молодые люди скончались из-за "веселящего газа". Позже стало известно, что на их телах были обнаружены следы уколов.

26-летний чемпион Украины по быстрым шахматам, гроссмейстер из Одессы со своей 18-летней девушкой были найдены в съемной квартире с полиэтиленовыми пакетами на голове. Как сообщали росСМИ, возле их кровати находился газовый баллон.

По факту происшествия было открыто уголовное производство, детали и обстоятельства выясняют следователи.

В российской прессе пишут, что на телах погибших нашли странные следы, вероятно - от уколов.

Так, у Станислава такие отметины заметили на руках и ногах, у Александры был след от укола под коленом. Об этом передает телеканал "РЕН ТВ".

В самой же квартире никаких шприцов не обнаружили.

По словам соседей, за несколько минут до смерти украинцев в их квартире были слышны голоса.

Погибших обнаружила мама Анастасии Наталья Вернигора, которая вернулась из Одессы. Она жила с дочерью в этой арендованной квартире.

Как рассказывают друзья Богдановича, он переехал в российскую столицу после того, как Настя поступила в МГУ.

Напомним, что Станислав Богданович не так давно попал в громкий скандал после того, как принял участие в интернет-матче не за Украину, а за РФ. В сети на него обрушились с критикой, а еще шахматист попал в базу на сайте "Миротворец". Этим летом в Одессе его квартиру ограбили - злоумышленники присвоили крупную сумму призовых, которые чемпион заработал победами в турнирах.

Шахматистка Александра Вернигора находилась в рейтинге ФИДЕ на 1861 месте, выступала за Украину и училась в МГУ на первом курсе.