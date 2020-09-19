Следите за эмоциями: гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 сентября

Гороскоп на 19 сентября 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в субботу, 19 сентября

Гороскоп на сентябрь говорит о том, что месяц будет сложным и напряженным. Воздействие планет ведет к большому количеству ссор, конфликтов и недопонимаю. Стоит быть терпимее с близкими и держать в узде эмоции.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в субботу, 19 сентября, и сообщили, для кого этот день станет подарком судьбы. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен. Могут возникнуть спорные моменты, но не давайте им выбить себя из колеи. Возьмите ситуацию под свой контроль и действуйте строго по плану. У вас сегодня обязательно все получится.

Телец. День будет спокойным и ненавязчивым. Важные и сложные дела запланируйте на первую половину дня, а вторую оставьте для себя и своих увлечений. Прекрасный период для расширения кругозора, отдыха и совместного времяпровождения с близким человеком.

Близнецы. Если у вас накопились сложные дела и задачи, займитесь ими сегодня. Не ленитесь и вы быстро увидите результат своей работы. Хорошее настроение вам подарит близкий человек.

Рак. Все встречи сегодня, заключения сделок, деловые контакты – будут удачными. Беритесь за все – сил хватит. Постарайтесь выделить время на физические нагрузки и прогулку на свежем воздухе. Вечером вас ждут интересные знакомства, которые повлияют на будущее.

Лев. Вы потратите много душевных и моральных сил на то, чтобы получить желаемое. И ваши усилия будут того стоить. День будет удачным для активного общения и обмена информацией. Избегайте конфликтов и ссор – они могут стать затяжными.

Дева. Прекрасный день для всех начинаний, можете записаться на курсы или узнать что-то совершенно новое. Также день будет удачным для встреч, поездок и общения с друзьями. Вечером постарайтесь расслабиться.

Весы. День будет насыщенным и очень напряженным, ни одной свободной минуты. Вас ожидает сегодня судьбоносное знакомство, найдите на него время. Будьте уверены в себе и своих силах.

Скорпион. Сегодня вас ожидают искушения и все, что будет происходить – доставит не только удовольствие, но и заставит задуматься о том, что для вас важно. С близкими отношения могут осложниться. Постарайтесь контролировать свои эмоции и поступки.

Стрелец. Возможны выгодные предложения о работе, но не спешите на них отвечать, возьмите паузу. Это поможет вам разобраться в ситуации и узнать, что для вас важно. Не берите на себя роль диктатора и не навязывайте свое мнение другим.

Козерог. Идеальный день для романтического свидания, признаний в любви и даже заключения брака. В отношениях с любимым человеком ожидается идиллия и сближение. Постарайтесь насладиться тем, что происходит и не сопротивляйтесь романтике.

Водолей. Уделите сегодня время работе – поищите новые предложения, проекты, партнеров. С близкими людьми идите на компромиссы, чтобы сохранить покой. Могут возникнуть финансовые проблемы, подумайте об источнике дополнительно заработка и тратьте деньги.

Рыбы. Постарайтесь не торопить сегодня события, пусть все развивается своим чередом. От больших финансовых трат удержитесь. Вечер посвятите какому-то хобби или тому, что делает вас счастливым.

Напомним, ранее мы писали о том, для каких знаков Зодиака во второй половине сентября начнется белая полоса.

А также рассказывали о том, каким знакам Зодиака в сентябре придется принять важное решение.