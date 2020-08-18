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Под Славянском обнаружили новое кладбище: останки принадлежат погибшим в 2014 году

Славянск, Вторник 18 августа 2020 20:12
Под Славянском обнаружили новое кладбище: останки принадлежат погибшим в 2014 году
В Славянске обнаружили новое кладбище с погибшими в 2014 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полиция собрала образцы ДНК, чтобы выяснить, кому принадлежат останки на кладбище в Славянске

В Славянске обнаружили новое захоронение и после эксгумации стало понятно, что останки принадлежат погибшим в боевых действиях в 2014 году.

Это кладбище было обнаружено во время досудебного расследования по факту гибели граждан во время вооруженного конфликта. Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

"С целью идентификации погибших образцы ДНК будут направлены на экспертизу в Киев. Полицейские Донецкой области проводят тщательную работу, чтобы помочь людям узнать судьбу свои без вести пропавших родных", - рассказали в полиции.

Место захоронения было обнаружено возле кладбища в Славянске. Следственный отдел Славянского отдела полиции с участием следователей-криминалистов и оперативников уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области с привлечением группы транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация 200" ВСУ организовали эксгумацию тел. Также присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.

Под Славянском обнаружили новое кладбище: останки принадлежат погибшим в 2014 году

Под Славянском обнаружили новое кладбище: останки принадлежат погибшим в 2014 году

В Славянске обнаружили кладбище с погибшими в 2014 году (Фото: Национальная полиция)

Большую часть информации по эксгумации засекретили в рамках следствия, но есть предварительная информация о том, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году.

"Это уже не первая эксгумация, которая помогла установить судьбу без вести пропавших и обеспечить эффективное расследование обстоятельств их гибели. Так, полицейские установили боевиков, которые расстреляли в Славянске четырех мирных жителей", - добавили в полиции.

Под Славянском обнаружили новые захоронения погибших в 2014 году

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появились фото кладбища военной техники под Ростовом.

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