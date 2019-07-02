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Скучная, как вареная свекла: украинскую певицу разнесли в России

STYLERПерсоны    02.07.2019 - 14:19
Скучная, как вареная свекла: украинскую певицу разнесли в России
Вера Брежнева (фото: bt-women.com.ua)

Веру Брежневу обвинили в безголосости и отсутствии харизмы

Веру Брежневу жестко раскритиковали в России после выходя ее нового сингла "Я не святая", на который украинская певица сняла довольно провокационный клип. Безголосой и нехаризматичной Брежневу назвала ее давний оппонент - скандальная экс-участница нашумевшего в РФ проекта Дом-2.

Острая на язык Водонаева назвала песни Веры Брежневой скучными до безумия и сравнила их с вареной свеклой.

Отметим, что досталось и стилю исполнения Веры Брежневой. Скандальная блогерша назвала его нехаризматичным, абсолютно неинтересным, а саму певицу безголосой.

Скучная, как вареная свекла: украинскую певицу разнесли в России

Вера Брежнева попала в опалу в России (скрин из клипа "Я не святая", YouTube/Meladze Music)

"Вер, ну мы знаем, что ты не святая. Ну какая святость в нашем возрасте? Песни как-то не соответствуют возрасту. Девочка в 15-17 лет должна такое петь", - написала Водонаева.

Скучная, как вареная свекла: украинскую певицу разнесли в России

Вера Брежнева попала в опалу в России (скрин: instagram.com/alenavodonaeva)

К слову, это не первый негатив от телеведущей в сторону Веры Брежневой. Ранее она резко высказалась о молодых певицах, которые спят с женатыми продюсерами и уводят их из семей.

Сама Брежнева на провокацию не ответила, но Водонаеву в соцсетях заблокировала.

К слову, недавно певица ответила на слухи вокруг ее развода с супругом Константином Меладзе. 

Ранее мы писали, что мама Веры Брежневой рассказала, что певица в детстве была гадким утенком, она носила странную короткую стрижку, очки и одевалась совсем не стильно, как сейчас.

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