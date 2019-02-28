Обрушатся морозы: погода подготовила украинцам неприятные сюрпризы

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На выходных в Украине внезапно похолодает до -11 градусов

В ближайшие несколько дней в Украине будет очень холодно, местами температура ночью опустится до -11 градусов, а существенное потепление стоит ожидать не раньше следующей недели. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в блоге на сайте Opinionua.

Диденко предупредила украинцев о том, что в субботу и воскресенье опустится температура воздуха, холодно будет даже днем.

"2-3 марта температурный маятник снова качнется в сторону понижения. Зима не хочет так легко отказываться от власти. Ночная температура воздуха в ближайшие выходные в Украине опустится до -3 -9 градусов, в восточных областях местами ожидается -9 -11 градусов. Днем также похолодает, в субботу предполагается около нуля, на юге и западе до + 3 + 5 градусов, в восточной части будет холодно, днем ​​0-4 градуса мороза", - рассказала синоптик.

В воскресенье, 3 марта, температура начнет подниматься и потепление придет в западные области, а на востоке будет холодно.

"Однако уже днем ​​в воскресенье воздух постепенно начнет прогреваться, потеплеет до + 3 + 7 градусов, в западных областях до + 7 + 12 градусов. И только в восточной части еще задержится холодный воздух, предполагается около нуля", - написала Диденко.

Карта погоды

Она отметила, что с понедельника теплый воздух распространится по всей территории Украины и местами температура воздуха достигнет +16 градусов.

"С 4 марта температура воздуха начнет расти во всех областях и к середине недели будет достигать в отдельных регионах + 11 + 16 градусов. В большинстве областей в первую половину недели в течение дня ожидается + 7 + 12 градусов", - рассказала Диденко и предупредила, что вместе с потеплением в Украину придут дожди.

"В понедельник атмосферные фронты принесут дожди в западную часть Украины, на остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса. В течение 5-6 марта дожди будут перемещаться с запада на восток, охватывая влажным воздухом практически все области", - добавила она.

Также она сообщила, что при резком изменении погодных условий возможно усиление ветра.

"В начале весны атмосфера активно перестраивает климатические процессы, и поэтому сильный ветер - характерный признак сезона. Усиление ветра до штормовых значений снижает чувство температуры воздуха на 2-5 градусов. Не поддавайтесь заблуждению первого весеннего солнца, внимательно подбирайте гардероб, чтобы не простудиться", - добавила Диденко.

В Киеве на выходных ожидается небольшое похолодание, а уже с начала недели – температура воздуха начнет повышаться.

"2-3 марта в столице возобновятся ночные морозы, ожидается к -4 -7 градусов. Однако уже днем ​​в воскресенье воздух прогреется до + 4 + 7 градусов. Со следующей недели потепление усилится", - резюмировала синоптик.

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