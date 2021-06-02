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Продюсер озвучил бешеную сумму, которую предлагали за интим с Дашей Астафьевой

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Киев, Среда 02 июня 2021 08:20
Продюсер озвучил бешеную сумму, которую предлагали за интим с Дашей Астафьевой Фото: за интим с Дашей Астафьевой предлагали бешеные деньги (facebook.com/dasha astafieva)
Автор: Styler

Продюсер Юрий Никитин, рассказал что за интим с Дашей Астафьевой, которая недавно обожгла горячим фотосетом, "заказчик" был готов выложить солидную сумму в американской валюте.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон".

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

"Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего", - сказал Никитин.

За интим-услуги предлагались разные суммы, а певица и модель журнала Playboy Даша Астафьева была "большим соблазном". Поскольку получив титул Playmate of the Month юбилейного выпуска американского журнала, стала "суперзвездой мирового масштаба" и "суперселебрити".

Также продюсер добавил, что точные суммы, предлагаемые певице, не помнит, но речь шла о 50-100 тысяч долларов.

Однако предложение Даша Астафьева отклонила безоговорочно.

Продюсер озвучил бешеную сумму, которую предлагали за интим с Дашей АстафьевойПродюсер озвучил бешеную сумму, которую предлагали за интим с Дашей АстафьевойПродюсер озвучил бешеную сумму, которую предлагали за интим с Дашей АстафьевойПродюсер озвучил бешеную сумму, которую предлагали за интим с Дашей АстафьевойПродюсер озвучил бешеную сумму, которую предлагали за интим с Дашей Астафьевой

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Кстати, не так давно Астафьева рассекретила нового члена семьи.

Также напомним, артистка обратилась к девушкам и подняла их веру в себя.

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