Продюсер озвучил бешеную сумму, которую предлагали за интим с Дашей Астафьевой

Продюсер Юрий Никитин, рассказал что за интим с Дашей Астафьевой, которая недавно обожгла горячим фотосетом , "заказчик" был готов выложить солидную сумму в американской валюте.

Об этом он рассказал в интервью изданию " Гордон ".

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

"Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего", - сказал Никитин.

За интим-услуги предлагались разные суммы, а певица и модель журнала Playboy Даша Астафьева была "большим соблазном". Поскольку получив титул Playmate of the Month юбилейного выпуска американского журнала, стала "суперзвездой мирового масштаба" и "суперселебрити".

Также продюсер добавил, что точные суммы, предлагаемые певице, не помнит, но речь шла о 50-100 тысяч долларов.

Однако предложение Даша Астафьева отклонила безоговорочно.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)