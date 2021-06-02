Продюсер озвучив шалену суму, яку пропонували за інтим з Дашею Астаф'євою
Продюсер Юрій Нікітін, розповів що за інтим з Дашею Астаф'євою, яка нещодавно обпекла гарячим фотосетом, "замовник" був готовий викласти солідну суму в американській валюті.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".
За словами продюсера, його підопічні часто отримували такі пропозиції, проте не погоджувалися на них.
"Чому? Тому що це зовсім інший бізнес і зовсім інший профіль, з яким я ніколи не хотів мати нічого спільного", - сказав Нікітін.
За інтим-послуги пропонувалися різні суми, а співачка і модель журналу Playboy Даша Астаф'єва була "великою спокусою". Оскільки отримавши титул Playmate of the Month ювілейного випуску американського журналу, стала "суперзіркою світового масштабу" і "суперселебріті".
Також продюсер додав, що точні суми, пропоновані співачці, не пам'ятає, але мова йшла про 50-100 тисяч доларів.
Однак пропозицію Даша Астаф'єва відхилила беззастережно.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
До речі, не так давно Астаф'єва розсекретила нового члена сім'ї.
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