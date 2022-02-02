Сколько яблок в день можно съесть без вреда для здоровья: диетолог шокировала ответом

Яблоки - это всеми любимый фрукт, который доступен во все сезоны. Но так ли они безопасны? Врач назвала количество плодов, которые принесут пользу, а не вред.

Специалист не рекомендует съедать в день больше двух яблок.

"Употребление яблок в больших количествах может способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса. Цианид — яд, содержащийся в семенах яблок, поэтому их лучше есть без семян", - сказала она.

Человеческий организм справится с небольшим количеством цианида, но превышение дозы может быть опасным. Аллергикам и людям с лишним весом лучше выбирать плоды зеленого цвета.

Эксперт добавила, что яблоки снижают вероятность возникновения рака, улучшают память, укрепляют иммунитет, улучшают эластичность сосудов.

Кстати, за счет витаминов группы В плоды благотворно влияют на нервную систему.

Кому нельзя есть яблоки

Яблоки противопоказаны при пищевой аллергии, индивидуальной непереносимости и повышенной чувствительности желудочно-кишечного тракта. Люди с гастритом и язвой двенадцатиперстной кишки могут есть яблоки только в ограниченных количествах.

Для справки

В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. В совокупности они придают нам жизненных сил, помогают справляться со стрессовыми ситуациями, улучшают работу мозга и укрепляют сердечно-сосудистую систему.