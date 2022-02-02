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Скільки яблук в день можна з'їсти без шкоди для здоров'я: дієтолог шокувала відповіддю

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Середа 02 лютого 2022 08:41
Скільки яблук в день можна з'їсти без шкоди для здоров'я: дієтолог шокувала відповіддю Фото: Скільки яблук можна з'їдати в день (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Яблука - це всіма улюблений фрукт, який доступний в усі сезони. Але чи так вони безпечні? Лікар назвала кількість плодів, які принесуть користь, а не шкоду.

Про це нутриціолог Надія Цапкіна повідомила РІА Новости.

Спеціаліст не рекомендує з'їдати в день більше двох яблук.

"Вживання яблук у великих кількостях може сприяти пошкодженню зубної емалі і стати причиною карієсу. Ціанід - отрута, що міститься в насінні яблук, тому їх краще їсти без насіння", - сказала вона.

Людський організм впорається з невеликою кількістю ціаніду, але перевищення дози може бути небезпечним. Алергікам і людям із зайвою вагою краще вибирати плоди зеленого кольору.

Експерт додала, що яблука знижують ймовірність виникнення раку, покращують пам'ять, зміцнюють імунітет, покращують еластичність судин.

До речі, за рахунок вітамінів групи В плоди благотворно впливають на нервову систему.

Кому не можна їсти яблука

Яблука протипоказані при харчовій алергії, індивідуальної непереносимості і підвищеної чутливості шлунково-кишкового тракту. Люди з гастритом і виразкою дванадцятипалої кишки можуть їсти яблука тільки в обмежених кількостях.

Для довідки

У яблуках містяться вітаміни A, С, В1, В2, РР і Е, а також магній, фосфор, йод, залізо, селен, калій, кальцій і цинк. У сукупності вони надають нам життєвих сил, допомагають справлятися зі стресовими ситуаціями, покращують роботу мозку і зміцнюють серцево-судинну систему.

Як ми повідомляли раніше, названий диво-овоч, доступний українцям в будь-який час року.

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