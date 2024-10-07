Скільки треба тренувань, щоб нарешті побачити результат і схуднути

Шлях до схуднення включає кілька важливих кроків. Один з перших - це забезпечити, щоб ви напружувалися достатньо довго під час тренування, щоб досягти помітних результатів.

Скільки треба тренуватися, щоб нарешті побачити результати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eat this, not That.

Як худнути та скільки тренуватись

Дослідження доводять, що фізичні вправи дуже важливі для загального самопочуття. Насправді є вагомі докази того, що фізична активність протягом усього життя пов’язана з більш тривалою тривалістю здоров’я та запобіганню хронічним захворюванням.

Крім того, найефективнішим способом спалити калорії є тривалі фізичні вправи в поєднанні з дефіцитом калорій.

Важливо зазначити, що час, який знадобиться для досягнення фізичного прогресу, залежить від ваших цілей і послідовності дієти та фізичних вправ. Крім того, терпіння є ключовим.

Значна втрата жиру займає кілька місяців, щоб побачити прогрес, хоча деякі можуть побачити результати всього за два тижні. Для покращення чіткості м’язів може знадобитися від одного до двох місяців, щоб побачити результати. Як правило, ви повинні побачити невеликі, але помітні зміни протягом перших чотирьох-шести тижнів, але для довгострокової значної втрати ваги знадобиться кілька місяців.

Відстежуючи свій прогрес, пам’ятайте, що ви не повинні орієнтуватися лише на число на вагах.

Іноді ви можете втрачати жир і набирати м’язи, що може означати, що ви виглядаєте та почуваєтеся стрункішими, навіть якщо ваги не показують особливих змін; ваги - це лише один маленький шматочок, якщо такий є, у загальній головоломці здоров’я.

Які тренування найкращі для схуднення?

Доктор Джош Йорк рекомендує поєднувати силові тренування з серцево-судинними тренуваннями з точки зору здоров’я та загального контролю маси тіла. Силові тренування допомагають вам виліпити чисту м’язову масу, яка спалює більше калорій, ніж жир, і зберігає вашу силу та витривалість, щоб продовжувати тренуватися протягом багатьох років.

Силові тренування дуже ефективні при схудненні (Скриншот)

Що стосується кардіотренування, розгляньте такі види діяльності, як піші прогулянки, їзда на велосипеді, біг підтюпцем, швидка ходьба або плавання. Хитрість полягає в тому, щоб вибрати вправи, які вам подобаються і які ви зможете з часом робити регулярно.

Також рекомендується включити високоінтенсивне інтервальне тренування (HIIT) у ваш розпорядок дня, щоб отримати найефективніші та швидкі результати втрати ваги.

Новачки повинні починати з двох-трьох сеансів HIIT на тиждень і поступово переходити до чотирьох-п’яти разів на тиждень.

"HIIT є найефективнішим, оскільки він спалює більше калорій швидше, ніж інші тренування, і може прискорити ваш метаболізм, змушуючи вас спалювати додаткові калорії навіть після завершення тренування", - сказав експерт.