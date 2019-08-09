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Скелеты взрослых и детей: на Прикарпатье нашли жуткие захоронения сталинских репрессий

STYLERЖизнь    09.08.2019 - 10:40
Скелеты взрослых и детей: на Прикарпатье нашли жуткие захоронения сталинских репрессий
На Прикарпатье нашли останки людей (Коллаж РБК-Украина)

Исследователи говорят, что захоронение может быть намного больше

На Прикарпатье обнаружили массовые захоронения жертв сталинских репрессий. Среди найденных скелетов присутствуют также останки маленьких детей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На поиски могил репрессированных было потрачено почти пять лет, так как старожилы, даже уже после того, как Украина обрела независимость, боялись рассказывать о преступлениях. Кроме того, свидетелей пыток практически не осталось в живых.

Скелеты взрослых и детей: на Прикарпатье нашли жуткие захоронения сталинских репрессий

Скриншот из видео

Скелеты взрослых и детей были обнаружены во время раскопок в селе Большевцы на Прикарпатье. В первый день раскопок было обнаружено восемь скелетов, среди них – останки детей лет пяти-шести. Останки детей находились сверху, а кости взрослых – под ними. Эксперты считают, что репрессированы были целые семьи и представители НКВД своих жервт часто хоронили слоями. Кроме того, среди костей были обнаружены остатки извести.

"Засыпали останки, чтобы запаха не было. Фактически советская власть пыталась замаскировать свои действия", - объяснила руководитель поисковых работ Ольга Третьякова.

Скелеты взрослых и детей: на Прикарпатье нашли жуткие захоронения сталинских репрессий

Скриншот из видео

Найденные скелеты достанут из-под земли и передадут судмедэкспертам, чтобы определить точный возраст погибших и пол. Однако, как утверждают исследователи, сомнений нет – это останки людей, которых казнили в послевоенные годы. Это была местная интеллигенция, повстанцы и их семьи.

В селе Большевцы когда-то располагалась тюрьма НКВД и поэтому раскопки начали именно там, так как предполагали, что на территории могут быть могилы. После десятка пробных скважин были обнаружены останки пятерых взрослых и трех детей. Однако исследователи боятся даже предположить, насколько большим может оказаться захоронение.

Сейчас в здании бывшей тюрьмы – музыкальная школа, но в подвале были обнаружены свидетельства сталинского террора. На штукатурке сохранились надписи, которые оставили узники – все стены исписаны фамилиями и рисунками.

Личных вещей обнаружено не было, но как рассказали специалисты, это большая редкость. За 10 лет исследований и раскопок опознать смогли только одного человека – священника, который был закопан вместе с нательным крестом.

Раскопки будут продолжаться до тех пор, пока из земли не выкопают все останки. После всех проведенных экспертиз, всех погибших перезахоронят по христианскому обычаю.

На Прикарпатье нашли останки взрослых и детей, жертв сталинских репрессий (YouTube/ТСН)

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