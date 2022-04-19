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"Сказали сравнять все с землей": оккупант предупредил о 3-тонных "сюрпризах" в Мариуполе

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Мариуполь, Вторник 19 апреля 2022 14:30
"Сказали сравнять все с землей": оккупант предупредил о 3-тонных "сюрпризах" в Мариуполе Российские войска пытаются полностью уничтожить Мариуполь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Многострадальный Мариуполь уже более месяца находится в полной блокаде. Российские войска с особой жестокостью уничтожают город.

Об этом свидетельствуют перехваты телефонного разговора оккупанта, которые публикует СБУ.

В записи ростовский командир взвода захватчиков, который находится в 4 километрах от легендарного здания, говорит об ужасных планах РФ скинуть бомбы на Мариуполь.

"Ждем здесь сюрпризы от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнят все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет", – рассказал он своей жене.

На вопрос о судьбе мирного населения отвечает: "Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные...".

"Это еще одно подтверждение, что настоящая цель "освободителей" в Украине – это стереть наше государство с лица земли. Так что у нас только один путь сохранить нашу страну – победить!" - сказано в сообщении СБУ.

Командир полка "Азов" обратился к лидерам мира

"Я командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Я обращаюсь к лидерам мира. Сейчас в Мариуполе, на металлургическом заводе "Азовсталь", укрываются сотни мирных жителей. Среди них - люди всех возрастов, женщины, дети, семьи защитников Мариуполя. Они прячутся в подвалах и бункерах от "русского мира"
Единственное доступное убежище они нашли рядом с украинскими солдатами, которые до сих пор защищают город от российских оккупантов", - сказал он.

"Российские оккупационные силы и их доверенные лица из "лнр/днр" знают об этом, знают о мирных жителях и охотно ведут огонь по заводу. Они используют свободнопадающие бомбы, ракеты, противобункерные бомбы, все виды артиллерии, как наземной, так и морской, для неизбирательных атак", - добавляет Денис.

Прокопенко просит политиков всего мира организовать "зеленый коридор" для эвакуации мирных жителей.

"Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организовать надлежащий "зеленый коридор", обеспечить его безопасность, немедленную эвакуацию и охрану мирных жителей, раненных солдат и тел погибших воинов, похоронить их с почестями", - резюмировал он.

Напомним, что в сети показали, как уже месяц выживают люди в бункере "Азовсталь".

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