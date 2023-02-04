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Скаржилась на зубний біль: у Львові медики екстренно врятували жінку з інфарктом

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Львів, Субота 04 лютого 2023 11:03
Скаржилась на зубний біль: у Львові медики екстренно врятували жінку з інфарктом Лікарі у Львові врятували жінку з інфарктом (facebook.com/emergency.lviv)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові жінка звернулася в амбулаторію загальної практики зі скаргами на зубний біль та біль у щелепі. Однак, згодом виявилось, що у пацієнтки інфаркт.

Про це повідомили на сторінці Львівського обласного центру екстренної медичної допомоги у Facebook.

Як виявили інфаркт

У амбулаторії стоматологи зрозуміли, що з жінкою щось не так, тому екстренно викликали "швидку".

"Інфаркт міокарда", - отримали повідомлення на робочий планшет у "швидкій".

Медики зазначили, що пацієнтку потрібно було транспортувати в спеціалізовану лікарню інтенсивного лікування.

"Ми із фельдшером Михайлом Мацьком та водієм Ігорем Слюсарчиком прибули в Жовтанці. На ЕКГ - підтверджений гострий коронарний синдром з елевацією ST", - розповіла лікар Ірина Харченко.

Жінку швидко доправили в карету швидкої допомоги, підключили до монітора та продовжили почате в амбулаторії лікування.

Скаржилась на зубний біль: у Львові медики екстренно врятували жінку з інфарктомСкаржилась на зубний біль: у Львові медики екстренно врятували жінку з інфарктомМедики, які врятували жінку з інфарктом (facebook.com/emergency.lviv)

Що зробили медики

Вже в дорозі медики зафіксували зміни на ЕКГ, в пацієнтки виникла шлуночкова тахікардія, яка перейшла у фібриляцію шлуночків.

Після цього водій зупинився на узбіччі, а лікар і фельдшер розпочали реанімаційні заходи.

"Одного дефібриляційного розряду, щоб відновився серцевий ритм. Пацієнтка була без свідомості, проте пульс на сонній артерії відновився", - йдеться у повідомленні.

Також лікарі ввели пацієнтці додаткові ліки і вона прийшла до тями. Тоді вона не могла зрозуміти, що із нею відбувається та казала, що нічого не пам’ятає.

В лікарні "швидку" вже чекала команда кардіологів. Пацієнтці зробили ангіографію, встановили стент, вона стабільна й станом на зараз перебуває в палаті інтенсивної терапії.

Скаржилась на зубний біль: у Львові медики екстренно врятували жінку з інфарктомУ Львові медики врятували жінку з інфарктом (facebook.com/emergency.lviv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові хірурги врятували життя дитині. Хлопчику провели надскладну операцію на мозку.

Також ми писали, що лікарі в Дніпрі повернули з того світу героя, важко пораненого російським снайпером.

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