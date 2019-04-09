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Скандальный нардеп напал на соратника Зеленского: видео драки

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 12:46
Скандальный нардеп напал на соратника Зеленского: видео драки
Барна подрался с членом команды Зе (коллаж РБК-Украина)

Конфликт между Барной и Святославом Юрашем из команды Зеленского попал на видео

Перед дебатами Зеленского и Порошенко член команды Владимира Александровича Святослав Юраш подрался с народным депутатом Олегом Барной в коридоре телеканала ZIK. Конфликт произошел после эфира программы "Игра с огнем", где обсуждались дебаты и второй тур выборов.

Интересно, что сам Барна не был на эфире, а специально приехал на канал, чтобы "по-мужски" поговорить с Юрашем - скандальному политику не понравились слова Юраша по поводу Иловайской трагедии (Юраш якобы сказал, что у Порошенко как главнокомандующего "был выбор между подкреплением в Иловайск и парадом, и выбрал парад").

Как видно на видео, после недолгой словесной перепалки Барна схватил представителя команды Зе за горло и несколько раз пнул, порвав тому рубашку.

Конфликт прекратили охранники канала: они сначала разняли драчунов, а затем вывели нардепа из помещения.

Член команды Владимира Зеленского Святослав Юраш подрался с народным депутатом Олегом Барной

Позже участники конфликта описали произошедшее на своих страницах в социальных сетях. При этом Юраш признал, что драка произошла из-за заявления об событиях под Илловайском.

Скандальный нардеп напал на соратника Зеленского: видео драки

Скриншот (facebook.com/sviatoslav.yurash)

А Барна в свою очередь назвал Юраша "бородатым чертом нетрадиционной ориентации".

Отметим, что пользователи социальных сетей, комментируя драку, разделились на два лагеря. Некоторые считают, что народный депутат не должен был так себя вести, а другие наоборот - поддерживают Барну.

  • Той момент коли я у даному випадку підтримую пана Олега. Хоча й сорочку шкода.
  • Тримайся, Святославе, і бережи себе!
  • Бачив тебе кілька раз, ти сильно подорослішав за останні роки, Святославе.
  • Співчуваю, треба тепер робити уколи від сказу...
  • З такими барнами і ворогів не треба...
  • Барна вже не знає, яке б то дно пробити. Дивуюся навіть його вмінню ганьбитися з такою регулярністю.
  • Святослав, я був про вас кращої думки... Але, мабуть, в улюбленій вишиванці легше доносити російські наративи і безпідставні звинувачення, розраховані на люмпенізовану цільову аудиторію. В Донецьку ви іноземний журналіст, в Києві ви ура-патріот, вишиватник. Так хто ви насправді і чиї завдання так раптово наполегливо почали виконувати?
  • Однозначно сорочку шкода більше, ніж власника.
  • Я слухала цю передачу і відверто скажу, що Барна добре зробив. Я сама б його роздерла!
  • Яке їхало - таке й здибало... Два блазні.

Ранее мы писали о том, что дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийском" могут потянуть на очень большую сумму денег.

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