Скандальный нардеп напал на соратника Зеленского: видео драки

Конфликт между Барной и Святославом Юрашем из команды Зеленского попал на видео
Перед дебатами Зеленского и Порошенко член команды Владимира Александровича Святослав Юраш подрался с народным депутатом Олегом Барной в коридоре телеканала ZIK. Конфликт произошел после эфира программы "Игра с огнем", где обсуждались дебаты и второй тур выборов.
Интересно, что сам Барна не был на эфире, а специально приехал на канал, чтобы "по-мужски" поговорить с Юрашем - скандальному политику не понравились слова Юраша по поводу Иловайской трагедии (Юраш якобы сказал, что у Порошенко как главнокомандующего "был выбор между подкреплением в Иловайск и парадом, и выбрал парад").
Как видно на видео, после недолгой словесной перепалки Барна схватил представителя команды Зе за горло и несколько раз пнул, порвав тому рубашку.
Конфликт прекратили охранники канала: они сначала разняли драчунов, а затем вывели нардепа из помещения.
Член команды Владимира Зеленского Святослав Юраш подрался с народным депутатом Олегом Барной
Позже участники конфликта описали произошедшее на своих страницах в социальных сетях. При этом Юраш признал, что драка произошла из-за заявления об событиях под Илловайском.
Скриншот (facebook.com/sviatoslav.yurash)
А Барна в свою очередь назвал Юраша "бородатым чертом нетрадиционной ориентации".
Отметим, что пользователи социальных сетей, комментируя драку, разделились на два лагеря. Некоторые считают, что народный депутат не должен был так себя вести, а другие наоборот - поддерживают Барну.
Ранее мы писали о том, что дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийском" могут потянуть на очень большую сумму денег.