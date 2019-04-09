Скандальний нардеп напав на соратника Зеленського: відео бійки

Барна побився з членом команди Зе (колаж РБК-Україна)

Конфлікт між Барною і Святославом Юрашем з команди Зеленського потрапив на відео

Перед дебатами Зеленського і Порошенко член команди Володимира Олександровича Святослав Юраш побився з народним депутатом Олегом Барною в коридорі телеканалу ZIK. Конфлікт стався після ефіру програми "Гра з вогнем", де обговорювалися дебати і другий тур виборів.

Цікаво, що сам Барна не був на ефірі, а спеціально приїхав на канал, щоб "по-чоловічому" поговорити з Юрашем - скандальному політику не сподобалися слова Юраша з приводу Іловайської трагедії (Юраш нібито сказав, що Порошенко як головнокомандувач "мав вибір між підкріпленням в Іловайськ і парадом, і вибрав парад").

Як видно на відео, після нетривалої словесної перепалки Барна схопив представника команди Зе за горло і кілька разів штовхнув, порвавши тому сорочку.

Конфлікт припинили охоронці каналу: вони спочатку розняли забіяк, а потім вивели нардепа з приміщення.

Член команди Володимира Зеленського Святослав Юраш побився з народним депутатом Олегом Барною

Пізніше учасники конфлікту описали подію на своїх сторінках у соціальних мережах. При цьому Юраш визнав, що бійка сталася через заяву про події під Іловайськом.

Скріншот (facebook.com/sviatoslav.yurash)

А Барна у свою чергу назвав Юраша "бородатим чортом нетрадиційної орієнтації".

Відзначимо, що користувачі соціальних мереж, коментуючи бійку, розділилися на два табори. Деякі вважають, що народний депутат не повинен був так себе вести, а інші навпаки - підтримують Барну.

Той момент коли я у даному випадку підтримую пана Олега. Хоча й сорочку шкода.

Тримайся, Святославе, і бережи себе!

Бачив тебе кілька раз, ти сильно подорослішав за останні роки, Святославе.

Співчуваю, треба тепер робити уколи від сказу...

З такими барнами і ворогів не треба...

Барна вже не знає, яке б то дно пробити. Дивуюся навіть його вмінню ганьбитися з такою регулярністю.

Святослав, я був про вас кращої думки... Але, мабуть, в улюбленій вишиванці легше доносити російські наративи і безпідставні звинувачення, розраховані на люмпенізовану цільову аудиторію. В Донецьку ви іноземний журналіст, в Києві ви ура-патріот, вишиватник. Так хто ви насправді і чиї завдання так раптово наполегливо почали виконувати?

Однозначно сорочку шкода більше, ніж власника.

Я слухала цю передачу і відверто скажу, що Барна добре зробив. Я сама б його роздерла!

Яке їхало - таке й здибало... Два блазні.

Раніше ми писали про те, що дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійському" можуть потягнути на дуже велику суму грошей.