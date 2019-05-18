Не только синяки на теле: Ефросинина обратилась к жертвам домашнего насилия

Ефросинина дала советы жертвам домашнего насилия (фото: РБК-Украина)

Маша Ефросинина рассказала о разных проявлениях насилия в семье

Маша Ефросинина обратилась к жертвам домашнего насилия, посоветовав женщинам, страдающим от физического и эмоционального давления, не бояться обращаться за помощью. Соответствующее видео знаменитая телеведущая опубликовала на своей Instagram-странице.

К слову, в Украине каждая пятая женщина становится жертвой домашнего насилия, и только каждая третья из них обращается за помощью.

По словам Ефросининой, насилие в семье - это не всегда синяки на теле. Хотя физическое и эмоциональное насилие - это звенья одной цепи, все начинается именно с эмоционального подавления.

Также телеведущая отметила, что хотя подобному насилию, как правило подвергаются женщины, любой член семьи может оказаться под ним.

Ефросинина дала советы жертвам домашнего насилия (фото: pixabay.com)

Чтобы избежать непоправимого, по словам Маши Ефросининой, очень важно вовремя распознать признаки наростающей проблемы.

Признаки эмоционального насилия:

Обесценивание: партнер вас оскорбляет, упрекает и критикует.

Манипуляция: вас заставляют сомневаться в реальности. Отрицают поступки, о которых вы четко помните или настаивают на ситуациях, которых не было.

Контроль и изоляция: желание "защитить" превращается в тотальный контроль ваших действий. "Почему не берешь трубку?" "Зачем ты туда едешь?" "О чем вы говорили с...?"

Контроль финансов: Вам запрещают зарабатывать собственные деньги. От вас скрывают семейный доход, требуют отчет о любых расходах.

Шантаж и запугивание: Вы не можете уйти от отношений или разговора с человеком, ведь он грозится что-то сделать с собой.

Если же вам пришлось столкнуться с подобным эмоциональным давлением в семье, очень важно, во-первых, сделать паузу в отношениях или же вовсе прекратить их. Во-вторых, не нужно стесняться рассказать о проблеме близким и обратиться к психологу.

"Обращайтесь на "горячую" линию по противодействию домашнему насилию!" - говорит Ефросинина.

Телефоны для обращений: 0-800-500-335 или 116-123. Это конфиденциально, анонимно и бесплатно.

Ефросинина дала советы жертвам домашнего насилия (видео: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что 25 февраля 2019 года впервые под суд пошел мужчина, который издевался над женой.

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