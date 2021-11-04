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Синоптики рассказали, где сегодня в Украине пройдут дожди

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Четверг 04 ноября 2021 06:27
Синоптики рассказали, где сегодня в Украине пройдут дожди Коллаж РБК-Украина: погода в Украине 4 ноября местами будет дождевой
Автор: Styler

Погода в Украине в четверг, 4 ноября, будет дождливой в некоторых западных областях. На остальной же территории Украины осадков не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе дожди пройдут в Ровенской (+12+14), Львовской (+14+16) и Закарпатской областях (+15+17). В Ивано-Франковской области +14+16, в Тернопольской и Хмельницкой - +13+15, в Черновицкой +15+17.

В северной части страны без осадков. В Черниговской и Сумской областях воздух прогреется до +12+14.

В центральных регионах также дождей не будет. В Винницкой области +14+16, в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской - +12+14.

На востоке осадков не ожидается. В Донецкой и Луганской областях +13+15, в Харьковской +12+14.

На юге сухо. При этом теплее всего будет в Херсонской области +15+17. В Запорожской, Николаевской и Одесской областях будет +13+15.

В оккупированном Крыму без осадков. Днем температура воздуха составит +16+18.

В Киеве дождя также не будет, но и не будет высоких температур - всего +11+13. При этом будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Синоптики рассказали, где сегодня в Украине пройдут дожди

Погода в Киеве 4 ноября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды до Нового года.

Ранее синоптики заявили о том, что в Украину движется первый снег.

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