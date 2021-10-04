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Синоптики рассказали, где сегодня будет до +21

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Понедельник 04 октября 2021 06:32
Синоптики рассказали, где сегодня будет до +21 Фото: погода в Украине 4 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Погода в Украине 4 октября будет без осадков. При этом, что касается температуры воздуха, то здесь не все так однозначно, ведь в некоторых областях будет тепло, а где-то прохладно.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На западе сегодня будет теплее всего. В Закарпатской области +19+21, во Львовской области +18+20, в Ивано-Франковской области +16+18, в Черновицкой и Ровенской областях +15+17. В Тернопольской области +14+16, в Хмельницкой - +13+15.

В северной части страны будет прохладней. В Черниговской области +12+14, в Сумской области +11+13.

В центральных регионах также без осадков. В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях +13+15. В Полтавской области +12+14.

На востоке температура воздуха следующая: в Луганской области +11+13, в Донецкой - +13+15, в Харьковской - +12+14.

На юге будет немного теплее. В Запорожской области +13+15, в Херсонской и Одесской областях +15+17. В Николаевской области +14+16.

В оккупированном Крыму без осадков. Ожидается, что температура воздуха на полуострове составит +14+16.

В Киеве также без дождя. Воздух прогреется до +14+16. При этом будет дуть южно-восточный ветер 3-8 м/с.

Синоптики рассказали, где сегодня будет до +21

Погода в Украине 4 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики рассказали, когда изменится погода и будет сильное похолодание с ливнями.

Мы также писали о том, что синоптики рассказали, что будет с погодой в октябре.

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