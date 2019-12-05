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"Синій кит": під Миколаєвом школярка ледь не вбила себе через моторошні SMS

STYLERЖиття    05.12.2019 - 10:42
"Синій кит": під Миколаєвом школярка ледь не вбила себе через моторошні SMS
У школі під Миколаєвом дівчинка ледь не покінчила з собою (колаж РБК-Україна)

14-річна школярка ледь не стала жертвою небезпечної віртуальної гри "Синій кит"

У Миколаївському районі 14-річна школярка ледь не покінчила з собою через те, що вступила в небезпечну віртуальну гру "Синій кит".

Як розповіли в поліції Миколаївської області, перше повідомлення дівчинка отримала 28 листопада від користувача під ніком Kurator. Учениці прийшло SMS з текстом про те, що "гра триватиме п'ять днів". Правила цієї "гри" були простими і в той же час моторошними: щоб перемогти, дівчинка повинна померти, а якщо протягом п'яти днів вона не зможе покинути цей світ, то їй "допоможуть", адже, як стверджував Kurator, "вступивши в гру, назад дороги немає".

При цьому, як з'ясувалося, співрозмовник знав про жертву інформацію до найдрібніших подробиць. Саме це і змусило дівчинку погодитися. 14-річна школярка кілька днів завдавала собі тілесні ушкодження, а потім надсилала фотозвіти "куратору". Але в якийсь момент дівчинка злякалася і розповіла про все своєму вчителеві, а той вже звернувся в поліцію.

&quot;Синій кит&quot;: під Миколаєвом школярка ледь не вбила себе через моторошні SMS

Під Миколаєвом знайшли куратора "Синього кита" (фото: mk.npu.gov.ua)

Щоб знайти "куратора", правоохоронцям знадобилося менше доби. Виявилося, що дівчинку змушувала виконувати суїцидальні завдання... її однокласниця. При цьому, сама "куратор" запевняє, що не бажала поганих наслідків подрузі. За словами малолітньої зловмисниці, вона просто подивилася відео про шкоду, яку наносять підліткам ігри на зразок "Синього кита", і вирішила перевірити, чи поведеться хтось з її однокласників. Також виявилося, що завдання вона розіслала кільком одноліткам, але відреагувала тільки одна дівчинка.

Зараз "копи" з'ясовують всі обставини події і вирішують питання про відповідальність батьків неповнолітньої учениці.

Раніше ми писали про те, що українців попереджають про нову суїцидальну гру, яка є аналогом "Синього кита".

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