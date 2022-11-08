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"Символ нескореності": українець закопав на городі прапор, щоб заховати від окупантів

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Харківська область , Вівторок 08 листопада 2022 10:55
"Символ нескореності": українець закопав на городі прапор, щоб заховати від окупантів У Харківській області чоловік закопав на городі прапор України (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харківської області в одному із сіл місцевий житель закопав на своєму городі прапор України, щоб його не знайшли окупанти. Чоловік поклав його у скляну банку та закрив кришкою.

Про це повідомили на сторінці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Зокрема, коли населений пункт вже був тимчасово окупований російськими окупантами, то українцеві вдалося виїхати у більш безпечне місце.

Після того, як Збройні сили України героїчно вибили військових РФ із села, то чоловік повідомив бійцям про цінний сховок на городі.

Стяг викопали бійці 103-ї бригади територіальної оборони. Вже зовсім скоро прапор, який пережив окупацію, повернеться до власника.

"Прапор із підписами бійці підрозділу повернуть до власника, як символ нескореності українців. А вже незабаром державні стяги замайорять на усіх звільнених українських землях!" - йдеться у повідомленні.

&quot;Символ нескореності&quot;: українець закопав на городі прапор, щоб заховати від окупантів

У Харківській області місцевий житель закопав прапор України від окупантів (facebook.com/oborona.lviv)

У коментарях користувачі цікавляться, чому чоловік не забрав із собою прапор, коли виїжджав. Зокрема, все заради безпеки, адже під час виїзду з окупованої території потрібно проходити блокпости окупантів, де вони повністю перевіряють людей.

Раніше мешканка Херсонської області розповідала, що під час виїзду з окупації росіяни змушували роздягатися жінок і дітей.

Також ми писали, що у Рівному неадекват зірвав і знущався з прапора України. Однак, карма наздогнала миттєво.

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