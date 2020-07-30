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Эти симптомы могут говорить о раке рта: они не исчезают

Четверг 30 июля 2020 13:56
Эти симптомы могут говорить о раке рта: они не исчезают
Онкология (фото: pixabay.com)

Медиу указал на тревожные симптомы онкологического заболевания

Ведущий стоматолог из Великобритании рассказал, какие симптомы сигнализируют об онкологических заболеваний полости рта. По его словам, алкоголь и табак - это главны враги здоровья, которые провоцируют онкологию.

Стоматолог Претам Гхарат сообщил, что первое, что должно вас насторожить - это маленькие комочки в полости рта. Они обычно не исчезают. Об этом медик рассказал в интервью изданию Express.co.uk.

Симптомы, которые должны вас насторожить есть и другие, к ним относятся:

  • Болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель
  • Белое или красноватое пятно на внутренней стороне рта
  • Необъяснимые, постоянные комки в лимфатических узлах на шее, которые не проходят
  • Боль или трудности с глотанием дисфагия
  • Изменения в вашем голосе
  • Непреднамеренная потеря веса
  • Один или несколько зубов, которые ослабляются без видимой причины, или зубная десна, которая не заживает после удаления зуба
  • Трудно двигать челюстями
  • Красные или белые пятна во рту.

Медик отмечает, что если вы обнаружили у себя один из симптомов, немедленно обратитесь к своему лечащему врачу. Также Претам рекомендует навсегда отказаться от курения и алкоголя. По словам медика, стоит ограничить пребывание на солнце по максимуму.

Как мы ранее писали, этот всеми любимый горячий напиток провоцирует рак.

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