Эти симптомы могут говорить о раке рта: они не исчезают

Медиу указал на тревожные симптомы онкологического заболевания
Ведущий стоматолог из Великобритании рассказал, какие симптомы сигнализируют об онкологических заболеваний полости рта. По его словам, алкоголь и табак - это главны враги здоровья, которые провоцируют онкологию.
Стоматолог Претам Гхарат сообщил, что первое, что должно вас насторожить - это маленькие комочки в полости рта. Они обычно не исчезают. Об этом медик рассказал в интервью изданию Express.co.uk.
Симптомы, которые должны вас насторожить есть и другие, к ним относятся:
Медик отмечает, что если вы обнаружили у себя один из симптомов, немедленно обратитесь к своему лечащему врачу. Также Претам рекомендует навсегда отказаться от курения и алкоголя. По словам медика, стоит ограничить пребывание на солнце по максимуму.
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