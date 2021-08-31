Симптомы коронавируса изменились: на что нужно обратить внимание
Все чаще коронавирусом в Украине болеют молодые люди. Однако, изменились и первые симптомы болезни.
Об этом в комментарии ТСН.ua сказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.
По словам медика, во-первых, изменился возраст больных. Отныне на коронавирус в тяжелой форме болеют люди молодого и среднего возраста.
"Например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодую особу, которой всего 42 года. Такого во время первой волны не было", - говорит Федоренко.
Кроме того, у людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса.
Также увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства кишечно - желудочного тракта. В частности, этого не наблюдалось так часто при предыдущей волне. Как пояснил медик большинство больных, которые сейчас имеют тяжелые поражения легких.
Как уберечься от заболевания
Вирус SARS-CoV-2, как и любой другой вирус, мутирует. Аналогичная ситуация наблюдается, например, и с вирусом гриппа. Важно, как и раньше, придерживаться таких правил, которые помогут защитить себя от инфицирования:
- мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками;
- носить маску правильно - нос и рот должны быть прикрытыми;
- соблюдать дистанцию с людьми в 1,5 метра;
- чихать и кашлять в сгиб локтя или салфетку;
- не касаться грязными руками лица;
- регулярно проветривать помещение и дезинфицировать поверхности;
- оставаться дома в случае болезни;
- вакцинироваться.
Ранее мы сообщали, главное, что нужно знать про коронавирус.
Также мониторинговый список ВОЗ пополнился новым штаммом коронавируса.