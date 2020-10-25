Эти симптомы должны вас насторожить: скрытые признаки рака яичников

Симптомы рака яичников (Коллаж РБК-Украина)

Врачи назвали скрытые симптомы рака яичников, на которые обычно не обращают внимания

Рак яичников стоит на пятой позиции по смертности от онкологии среди женщин. Это заболевание особенно опасно тем, что обнаружить его в ранних стадиях удается весьма редко. Половые и стромальные клетки, в которых может развиваться рак – на ранних стадиях очень микроскопичны.

Однако ранняя диагностика рака яичников приводит к более излечимой стадии и повышает возможность женщин на выздоровление. Как отмечает доктор медицины Ребекка Брайтман, самое важное – это прислушиваться к своему телу и обращать внимание на малейшие изменения в организме. Об этом пишет издание "Главред".

Вздутие

Этот симптом один из самых важных и должен насторожить не только саму женщину, но и ее врача. Обычно на вздутие не обращают внимание и считают его проявлением неправильного рациона и диетой. Некоторые женщины склонны связывать вздутие с менопаузой и в редких случаях – с беременностью. Однако это повод обратиться к врачу, если вздутие не проходит в течение нескольких дней и продолжает увеличиваться.

Быстрое насыщение

При раке яичников появляется такое явление как асцит – скопление жидкости. Эта жидкость давит на мочевой пузырь или кишечник. И это может привести к быстрому насыщению. Если вы внезапно стали наедаться половиной обычной порцией и теряете в весе, то это повод обратиться к врачу.

Расстройство желудка

Женщины часто жалуются на различные расстройства желудка, которые они не связывали с раком яичников. Некоторых пациенток преследует постоянная изжога или постоянные газы. Также может быть общий дискомфорт в животе или частые расстройства.

Спазмы

Опухоли, которые растут в тазу, вызывают боль внизу живота, которая очень часто похожа на начало критических дней. Женщины обычно не обращают на них внимание и считают их нормальными. Особенно опасны такие симптомы у женщин после 60 лет, когда они вошли в фазу менопаузы.

Боль в спине

Боль в спине может быть очень сильной, и она не связана с травмами или другими проблемами. Боль часто возникает у тех, кто вынужден постоянно сидеть во время рабочего дня. Если такая боль не проходит и нужно принимать обезболивающие препараты – это повод обратиться к врачу. Такие ощущения могут быть связаны с тем, что жидкость накапливается в тазу или опухоль распространяется в брюшную полость или таз.

Частые позывы к мочеиспусканию

Такие проявления очень похожи на обычный цистит и женщины признаются, что чувствуют позывы, но при этом, моча, почти не выделяется. Как объясняют врачи – опухоль может сдавливать мочеточники.

Кровотечения

Нерегулярные кровотечения, особенно в период менопаузы – могут свидетельствовать о развитии рака яичников.

Проблемы с дыханием

Такие симптомы могут проявляться уже на 3 или 4 стадии рака яичников. Опухоль может вырасти настолько, что начинает давить на легкие и мешать нормальному дыханию.

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