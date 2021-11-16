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Симптомы диабета, которые проявляются несколько раз в день, но вы можете этого не понять

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 10:45
Симптомы диабета, которые проявляются несколько раз в день, но вы можете этого не понять Фото: Медики назвали симптомы диабета, которые проявляются по несколько раз в день (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Медики рассказали про симптомы диабета, которые могут проявляться по несколько раз в день, но вы можете этого не заметить, либо же списать на другие проблемы со здоровьем.

Об этом пишет Express.co.

Как известно, диабет второго типа связан с повышением в крови уровня сахара, то есть гипергликемией. Но это не всегда заметно по симптомам.

Врачи говорят, что признаки могут проявляться до нескольких раз в день, когда вы ходите в туалет. Речь идет о частых мочеиспусканиях и инфекции мочевого пузыря.

Ведь гипергликемия может быть потенциально опасной, если уровень сахара в крови становится очень высоким или остается высоким в течение длительного времени.

"Ваш уровень сахара в крови повышается и понижается в течение дня, и для людей, живущих с диабетом, эти изменения более значительны и происходят чаще, чем у людей, не страдающих диабетом", - говорят врачи.

Если повышение уровня сахара эпизодическое, то это не повод для беспокойства, так как эти показатели могут стабилизироваться сами по себе.

"Но гипергликемия может быть потенциально опасной, если уровень сахара в крови становится очень высоким или остается высоким в течение длительного времени", - добавили врачи.

Медики выделяют такие тревожные признаки развития диабета:

  • повышенная жажда, сухость во рту,
  • усталость,
  • ухудшение зрения, помутнение,
  • повышенная потребность в мочеиспускании,
  • утомляемость или онемение и тремор в руках и ногах,
  • непреднамеренная потеря веса и боль в животе,
  • "фруктовое" дыхание.

Ранее медики назвали копеечную специю, которая может на 30% снизить уровень сахара.

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