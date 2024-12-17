Сімейні обіди та вечері дуже важливі для дитини: яке вони мають значення

Сімейна традиція разом обідати та вечеряти - дуже важлива, як для дорослих, так і для дітей. Вчені стверджують, що такі трапези сприятливо позначаються на дитячій самооцінці, поведінці та успішності. Одна година спілкування всієї сім'ї покращує клімат, фізичне та психічне здоров'я всіх членів родини.

Яке значення для дитини мають спільні обіди та вечері разом з сім'єю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Nasha mama.

Здорові харчові звички

За загальним столом діти переважно харчуються краще і привчаються до помірності у їжі. Для них велике значення має приклад дорослих та вибір домашніх страв.

Виховується психологічна стійкість

Діти, які з раннього дитинства звикли обідати та вечеряти разом з сім'єю, менше схильні до спалахів агресії, депресії та суїцидальних думок. Вони звикають спілкуватися з батьками в невимушеній обстановці, почуваються частиною родини, слухають цікаві історії з життя сім'ї, беруть участь в обговоренні важливих питань. Все це формує впевненість та емоційну стійкість.

Підвищується самооцінка

Психологи кажуть, що дітей дуже корисно залучати до домашніх клопотів з підготовки обіду та вечері. Вони можуть розставити тарілки, розкласти прибори, серветки, поставити на стіл щось зі страв. А після - допомогти прибрати зі столу. Це дає можливість відчути їм свою значущість, впевненість у собі та самоповагу.

Розвиваються навички спілкування

Сімейна вечеря допомагає розвивати дітям комунікативні навички та великий словниковий запас. Вони звикають за загальним столом слухати інших, вчаться чекати своєї черги на висловлювання, на те, щоб сказати "дякую" та "будь ласка", вчаться бути більш чуйними та сприйнятливими до того, що відбувається поруч з ними.

Зміцнюються сімейні узи

За загальним столом різні покоління можуть обмінюватися думками, досвідом та відчувати приналежність до групи, яка цінує кожного учасника беззастережно.

Саме сімейні узи можуть витримати випробування часом, а через роки показати дитині, що навіть у скрутні роки ми не самотні, і завжди можемо знайти підтримку у родинному колі.