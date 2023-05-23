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Сім’я з Маріуполя отримала житло у Дніпрі, яке облаштував Фонд Ахметова

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Вівторок 23 травня 2023 19:13
Сім’я з Маріуполя отримала житло у Дніпрі, яке облаштував Фонд Ахметова Сім’я з Маріуполя отримала житло у Дніпрі, яке облаштував Фонд Ахметова (фото: прес-служба фонду)
Автор: Ілона Свиридова

Восьмирічний Тимофій з Маріуполя мовчав 2,5 тижні. Він не видавав жодного звуку, коли росіяни знищували його рідне місто. Мовчав, коли на його сім’ю обвалився дах після "прильоту". І коли побачив, на що перетворили Маріуполь вороги.

Нещодавно хлопчик та його мама Наталія отримали ключі від нового житла у Дніпрі. Облаштувати його допоміг Фонд Ріната Ахметова.

У спокійних умовах хлопчик знову заговорив. Історією сім'ї поділився амбасадор фонду, актор та ведучий Олексій Суханов.

Після тієї атаки вони з мамою дивом не постраждали фізично. Але Тимофій все бачив, знав і пам’ятає. Він як ніколи багато спав, аби не бачити і не чути того, що відбувається навколо. Сім'я надовго спустилася у підвал. Коли вийшли - не впізнали місто.

"У нас на подвір’ї були хрести, могили. Багато людей було під завалами. Коли ми з дітьми сиділи у підвалі, прилетіло під будинок. Цей звук не забути", - згадує Наталія.

Для таких дітей, як Тимофій, навіть мінімальний стрес - завеликий удар. У хлопчика аутизм. Все, що він пережив у підвалах Маріуполя і бачив на вулицях, мама довго буде коригувати зі спеціалістами. Коли волонтери вивезли Наталію з сином з Маріуполя у Дніпро, Тимофій заговорив. Поки це окремі слова. Але їх завжди розуміє мама.

У Дніпрі, поряд із дитячим майданчиком, який дуже подобається Тимофію, їх тимчасовий дім. 55 майбутніх жителів гуртожитку - діти, 7 з яких з інвалідністю.

Партнером пілотного проекту соціального житла для маріупольців #ЯМаріупольЖитло став Фонд Ріната Ахметова, взявши на себе оснащення зон спільного користування, від меблів і техніки на кухні до іграшок у дитячій кімнаті.

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Днипро Маріуполь