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SIM-карты по паспорту: украинцы запаниковали из-за дезинформации

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 18:40
SIM-карты по паспорту: украинцы запаниковали из-за дезинформации Фото: обяжут ли украинцев регистрировать SIM-карты по паспорту
Автор: Светлана Мащенко

1 января появилась информация, согласно которой украинцев обяжут персонализировать свою SIM-карту, предоставляя свои паспортные данные. Однако это не соответствует действительности.

Владимир Пищида, адвокат юридической компании Investmnt Service Ukraine, разъяснил Styler, что не так с наделавшим шума законопроектом.

"Распространенное средствами массовой информации новость об обязательной регистрации сим-карты с использованием паспортных данных начиная с 01.01.2022 не соответствует действительности", - утверждает юрист.

Кому надо предоставлять паспорт для получения?

По словам адвоката, такая обязанность у абонентов национальных сетей пока отсутствует. Положения Закона Украины "Об электронных коммуникациях", на которые как на "пруф" ссылаются медиа, касается лишь восстановления ранее утраченной SIM-карты.

Что же касается тех лиц, которые на сегодняшний день являются потребителями коммуникационных сетей - регистрировать имеющуюся SIM-карту или только что приобретенную нет необходимости.

Юрист утверждает, что речь идет о "мифическом" переходном периоде до 2025 года, к которому абсолютно все абоненты должны быть идентифицированы путем предоставления операторам связи доступа к своим персональным данным.

"Эта дезинформация опровергается тем же нормативно-правовым актом - Законом Украины "Об электронных коммуникациях", которым предусмотрено, что пользователь имеет право на получение услуг безличностно, то есть анонимно", - добавил эксперт.

Напомним, что 1 января появилась информация, что вступил в силу закон, обязывающий украинцев регистрировать SIM-карту при наличии паспорта.

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