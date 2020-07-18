Сильные грозы и адская жара: какие регионы окажутся в опасности

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине сильно ухудшится в нескольких областях

Погода в Украине в субботу, 18 июля, ожидается благоприятной не во всех областях Украины. Часть страны снова накроет жуткими грозами, ливнями, местами возможен даже град, а на остальной территории столбики термометров снова поползут вверх.

На востоке страны ожидается облачная погода с прояснениями, дождь возможен только в ночные часы. Температура воздуха ночью от +14 до +16 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов.

В южных областях погода будет сухая, облачная, без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах +17 +19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +27 +29 градусов, в Николаеве и Херсоне до +31 градуса. В Крыму без осадков, облачно. Ночью +17 +19 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

На севере страны ожидается облачная погода, без осадков. Ночью термометры покажут +12 +14 градусов, днем температура поднимется до +25 +27 градусов.

Западные области страны накроет сильными грозами, местами возможны ливни и град. Ночная температура будет колебаться от +12 до +16 градусов, днем ожидается от +23 до +26 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, облачно с прояснениями. Ночью от +14 до +16 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов.

В Киеве 18 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью от +15 до +17 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 18 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды в нескольких областях.

А также рассказывали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.