Сильні грози і пекельна спека: які регіони опиняться в небезпеці

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні сильно погіршиться в кількох областях

Погода в Україні у суботу, 18 липня, очікується сприятливою не у всіх областях України. Частину країни знову накриє моторошними грозами, зливами, місцями можливий навіть град, а на решті території стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.

На сході країни очікується хмарна погода з проясненнями, дощ можливий лише в нічні години. Температура повітря вночі від +14 до +16 градусів, удень прогріється до +26 +28 градусів.

У південних областях погода буде суха, хмарна, без опадів. Нічна температура коливатиметься в межах +17 +19 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +27 +29 градусів, у Миколаєві та Херсоні до +31 градуса. У Криму без опадів, хмарно. Вночі +17 +19 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

На півночі країни очікується хмарна погода, без опадів. Вночі термометри покажуть +12 +14 градусів, вдень температура підніметься до +25 +27 градусів.

Західні області країни накриє сильними грозами, місцями можливі зливи та град. Нічна температура коливатиметься від +12 до +16 градусів, вдень очікується від +23 до +26 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, хмарно з проясненнями. Вночі від +14 до +16 градусів, удень прогріється до +26 +28 градусів.

В Києві 18 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі від +15 до +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 18 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне погіршення погоди в декількох областях.

А також розповідали про те, що в Україні оголосили штормове попередження.