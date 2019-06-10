Все сидели и молчали: неадекват избил женщину в маршрутке под Киевом (видео)

Избиение женщины в маршрутке произошло прямо во время движения
Избиение пожилой женщины произошло во время движения в маршрутке № 332 Киев - Бровары в воскресенье, 9 июня. Видео с инцидентом опубликовала Ольга Петренко в паблике "Мои Бровары".
Автор видео пишет, что за женщину никто не заступился, хотя в маршрутке ехали мужчины. А водитель равнодушно продолжил движение.
В маршрутке под Киевом избили женщину (скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua)
И хотя видно, что у женщины окровавлен глаз, полицию и скорую не вызвали. Причем, ни пассажиры, ни водитель не пытались даже словесно поддержать пострадавшую женщину.
Ольга Петренко пишет, что конфликт между пассажирами возник по абсолютно пустяковой причине. И надеется, что неадеквата найдут и все же накажут.
Вчера возвращалас с работы домой в маршрутке 332 Киев-Бровары и произошла ужасная картина, молодой парень избил взрослую женщину, причина была не существенная, но это ужасно, в маршрутке были мужчины и никто не заступился, делали вид, что ничего не происходит. Водитель не остановился и не принял никаких мер, хотя нужно было вызвать скорую и милицию. Это просто ужасно насколько людям все-равно. Может кто-то узнал этого изверга, он психически-неадекватний человек. Надеюсь его накажут за этот страшный поступок)Опубліковано Ольгою Петренко Неділя, 9 червня 2019 р.
В маршрутке под Киевом избили женщину (видео: facebook.com)
Пользователи сети оставляют сотни комментариев, осуждая нападавшего. Они пишут, что даже нетрезвое состояние женщины не может оправдать столь ужасающий поступок.
В маршрутке под Киевом избили женщину (скрин: facebook.com)
К слову, в Харькове во время конфликта на рынке "Барабашово" пострадал журналист Вадим Макарюк. Недавно стало известно, что он пережил инсульт и находится в тяжелом состоянии.
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