В Киеве наркоман избил воспитателя и похитил ребенка из садика

В Киеве наркоман похитил ребенка из детского сада (коллаж РБК-Украина)

Отец-наркоман не общался с сыном практически 5 лет, после чего решил его просто похитить

В Киеве отец-наркоман похитил ребенка из детского сада №385. Инцидент произошел 29 мая по ул. Сормовская, 5. Мужчина избил воспитателя и затолкал собственного сына в машину. Обеспокоенная мама ребенка винит во всем родителей экс-мужа, мать Храпач Нелю Поликарповну и отца Храпача Василия Васильевича, знаменитого хирурга. Об этом Александра Барчук написала в своей публикации в Facebook.

"Сегодня в 9:40 без моего ведома был похищен мой сын из детского сада (ул. Сормовская, 5, сад №385) моим бывшим мужем - Храпачем Александром Васильевичем, 21.04.1994. Были нанесены телесные повреждения воспитателю. Есть видеозапись, где моего сына выносят и забрасывают в машину СУБАРУ ИМПРЕЗА АА1414АВ и увозят в неизвестном направлении", - рассказывает обеспокоенная мама.

Мама мальчика написала, что отец ребенка страдает от наркотической зависимости.

"Я не выносила эту информацию, но первоочередной причиной развода послужило то, что Храпач О. В. употреблял амфетамин и тратил деньги семьи на это. 5 лет он не интересовался жизнью сына и не принимал участия в воспитании", - добавила девушка.

В Киеве наркоман похитил ребенка из детского сада (фото: facebook.com/alex.fister.7)

Александра Барчук заявляет, что ребенок нужен не ее бывшему мужу, а его родителям, которые якобы хотят сохранить свой статус.

"Шевченковский суд в сентябре 2017 года вынес заочное решение что до лишения Храпач О. В. родительских прав. Ребенок ему не нужен, это инициатива его матери Храпач Нели Поликарповны и отца Храпача Василия Васильевича, они боятся за свой статус", - заявила девушка, добавив, чтобы при наличии любой информации писали или звонили ей по телефону +380935808191.

Напомним, что ранее суд огласил приговор убийце водителя BlaBlaCar.

До этого сообщалось, что реабилитационный центр под Харьковом оказался пыточной.

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