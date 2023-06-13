Схожі на звичайних, але небезпечніші. Як виглядають літаючі кліщі та чи загрожуть вони людям

Зараз в Україні триває період активності кліщів. Тому варто бути обачними на природі та під час прогулянок з дітьми чи домашніми тваринами. Однак, крім звичайних кліщів, існують літаючі. Вони є більш небезпечними для людського здоров'я та життя.

Що потрібно знати про літаючих кліщів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чим літаючий кліщ відрізняється від звичайного

Насамперед зовнішнім виглядом, і це стає очевидно з назви комахи.

Лосиний, або літаючий кліщ - це крихітне створіння довжиною 4-6 міліметрів зі сплюснутим тільцем і лапками з гачками на кінцях, щоб прудко чіплятися за тіло нової жертви.

Ще одна особливість будови кліща - це хітинова оболонка на тілі. Саме вона не дасть просто розчавити комаху. До того ж оболонка робить тіло кліща коричневого кольору, що допомагає йому ховатися в шерсті тварин, на корі дерев тощо.

Ось, який вигляд має літаючий кліщ (фото: stylzycia.polki.pl)

Як зрозуміти, що вас укусив лосиний кліщ

Першим симптомом укусу є свербіж і біль. Оскільки цих комах важко відірвати від шкіри, слід від укусу може зберігатися протягом трьох тижнів.

Однак потрібно зауважити, що лосині кліщі рідко кусають людей. Може бути навіть так, що він сяде на людину, але зістрибне, так і не вкусивши.

Головною здобиччю літаючих кліщів є дикі та домашні тварини.

Які хвороби переносить комаха

Вони є переносниками бактерій виду Anaplasma, які викликають інфекційне захворювання - анаплазмоз. Симптоми містять високу температуру, біль у м'язах і суглобах, пітливість, блювоту, діарею, біль у животі, збільшення печінки та селезінки, кашель, пневмонію та в окремих випадках навіть сепсис.

Літаючі кліщі також можуть переносити бактерію Borrelia, яка є збудником хвороби Лайма. Однак остаточно це твердження не доведене науковцями.

Де чатують літаючі кліщі

У цьому аспекті вони мало чим відрізняються від звичайних кліщів. Літаючі кліщі несуть загрозу з кінця літа до пізньої осені . Деякі види літаючих кліщів активні з початку червня.

Зазвичай вони проживають у лісах і заростях трави. Тому вирушаючи на прогулянку в ліс, обов'язково закривайте руки, ноги, шию та плечі.

Кліщі живуть на деревах і кущах, тому обирайте закритий одяг для прогулянок лісом (фото: Freepik)

Як захиститися від укусу кліща

Крім закритого одягу, використовуйте також репеленти для захисту від комах.

Щодо одягу, то ставтеся до його вибору прискіпливо. Якщо тканина буде слизькою, комаха не зможе зачепитися за неї. А на світлому одязі темного кліща буде більш помітно, тому ви заздалегідь зможете прибрати непроханого гостя.

Що робити, якщо кліщ все ж укусив

Місце укусу літаючого кліща необхідно знезаразити, наприклад, перекисом водню або октенісептом, а при появі набряку або свербежу можна застосувати антигістамінну мазь.

Ні в якому разі не розчісуйте місце ураження, оскільки таким чином підвищується ризик бактеріальної інфекції та нагноєння рани.