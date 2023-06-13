Похожи на обычных, но более опасные. Как выглядят летающие клещи и угрожают ли они людям

Сейчас в Украине идет период активности клещей. Поэтому следует быть осмотрительными на природе и во время прогулок с детьми или домашними животными. Однако, кроме обычных клещей, существуют и летающие. Они более опасны для человеческого здоровья и жизни.

Что нужно знать о летающих клещах - читайте ниже в материале Styler.

Чем летающий клещ отличается от обычного

Прежде всего внешним видом, и это становится очевидно из названия насекомого.

Лосиный, или летающий клещ - это крохотное создание длиной 4-6 миллиметров со сплюснутым тельцем и лапками с крючками на концах, чтобы быстро цепляться за тело новой жертвы.

Еще одна особенность строения клеща - это хитиновая оболочка на теле. Именно она не даст просто раздавить насекомое. К тому же оболочка делает тело клеща коричневого цвета, что помогает ему прятаться в шерсти животных, коре деревьев и т.д.

Вот, как выглядит летающий клещ (фото: stylzycia.polki.pl)

Как понять, что вас укусил лосиный клещ

Первым симптомом укуса является зуд и боль. Поскольку этих насекомых трудно оторвать от кожи, след от укуса может сохраняться в течение трех недель.

Однако следует отметить, что лосиные клещи редко кусают людей. Может быть даже так, что он сядет на человека, но спрыгнет, так и не укусив.

Главной добычей летающих клещей являются дикие и домашние животные.

Какие болезни переносит насекомое

Они являются переносчиками бактерий вида Anaplasma, которые вызывают инфекционное заболевание - анаплазмоз. Симптомы включают в себя высокую температуру, боли в мышцах и суставах, потливость, рвоту, диарею, боли в животе, увеличение печени и селезенки, кашель, пневмонию и в отдельных случаях даже сепсис.

Летающие клещи также могут переносить бактерию Borrelia, являющуюся возбудителем болезни Лайма. Однако окончательно это утверждение не доказано учеными.

Где подстерегают летающие клещи

В этом аспекте они мало чем отличаются от обычных клещей. Летающие клещи несут угрозу с конца лета до поздней осени . Некоторые виды летающих клещей активны с начала июня.

Обычно они проживают в лесах и зарослях травы. Поэтому отправляясь на прогулку в лес, обязательно закрывайте руки, ноги, шею и плечи.

Клещи живут на деревьях и кустах, поэтому выбирайте закрытую одежду для прогулок по лесу (фото: Freepik)

Как защититься от укуса клеща

Кроме закрытой одежды, используйте репелленты для защиты от насекомых.

Что касается одежды, то относитесь к ее выбору внимательно. Если ткань будет скользкой, насекомое не сможет зацепиться за нее. А на светлой одежде темный клещ будет заметнее, поэтому вы заранее сможете убрать незваного гостя.

Что делать, если клещ все же укусил

Место укуса летающего клеща необходимо обеззаразить, например перекисью водорода или октенисептом, а при появлении отека или зуда можно применить антигистаминную мазь.

Ни в коем случае не расчесывайте место поражения, так как повышается риск бактериальной инфекции и нагноения раны.