Я была в шоке: Могилевская раскритиковала безработных в Киеве

Украинская певица Наталья Могилевская решила помочь своим соотечественникам, которые остались без работы во время карантина. Она попыталась устроить украинцев на работу на должности ассистентов, фотографов и ретушеров. Но ее попытки особым успехом не увенчались.

Об этом известная артистка рассказала на своей странице в Instagram и раскритиковала безработных.

Как сообщила Могилевская, она получила около сотни резюме и только трое из них действительно нуждались в работе. Почти все остальные соискатели успешно трудоустроены, но ищут возможности улучшить свою жизнь или сменить сферу деятельности.

"То есть, кто был успешен, тот и продолжает быть успешен и будет еще успешнее, а те, для кого мы делали это предложение, кто жаловался, что у них нет денег и работы – свои резюме так и не прислали. Так неужели дело в локдауне? Ребята, вы не представляете, насколько я была в шоке от этих результатов", - призналась Могилевская.

Она добавила, что люди, которые жалуются на отсутствие работы из-за карантина, скорее всего не имели ее и до локдауна.

"Вместо того, чтобы делать что-то, стремиться, работать над собой, искать выходы, искать себя, учиться – обвиняют весь мир вокруг в своих неудачах, то правительство, то соседа, то локдаун… Какие угодно обстоятельства, только не себя", - подчеркнула певица.

В комментариях подписчики заметили, что обстоятельства бывают разные и проблема с работой особенно остро стоит не в столице, а в других городах Украины.