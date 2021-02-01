Школьница сшила полсотни масок: хочу, чтобы все имели защиту от коронавируса

Школьница сшила почти полсотни масок для малоимущих людей (Коллаж РБК-Украина)

Школьница из Николаевской области собственными руками пошила почти 500 защитных масок для того, чтобы раздать их бедным людям, которые ездят в транспорте.

Девятиклассница Мария Крестич из города Вознесенска Николаевской области увидела, что в городских маршрутках ездит много людей без защитных масок. Она решила обезопасить их от коронавируса и самостоятельно пошить средства защиты, а потом передать их водителям, чтобы они раздавали их пассажирам бесплатно. Об этом рассказали в сюжете "Сегодня".

Юной волонтерке помогли родители – они купили девочке ткань и нитки, а вот дизайн Мария придумала сама – разные цвета, фасоны, размеры. Для того чтобы масками могли пользоваться и взрослые и дети. Ткань девочка обрабатывала антисептиками, и каждую маску она упаковала в отдельный пакет. Всего школьница сшила самостоятельно более 400 масок.

"Я хочу их бесплатно передать маршрутным такси, чтобы водитель в случае того, когда человек заходит в маршрутку без маски, просто предлагал им бесплатные", - рассказала Мария Крестич.

Напомним, ранее мы сообщали о школьниках-изобретателях из Днепра, которые создали уникальную маску – с датчиками дыхания, пульса и температуры тела. Она способна подавать сигналы о ранних симптомах коронавируса.

А также мы писали о том, что 87-летняя Мария Фельдман из Сумской области пошила более 10 тысяч пар рукавиц для украинских военных на востоке страны.