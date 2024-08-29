Можна занести інфекцію у шкіру: ось що заборонено робити, коли вкусив комар

Влітку комарі можуть закусати вас так, що не залишиться живого місця. Є, деяка річ, яку заборонено робити після укусу, щоб ще більше не нашкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що не можна робити після укусу комарів

Коли вас вкусив комар, то він виділяє слину у тіло через свій хоботок. Ця слина містить антикоагулянт, який підтримує кровообіг, щоб комахи могли ситно поїсти, щоб відкласти яйця. Вважається, що токсини в цій слині викликають відчуття тепла та свербіння укусів.

Доктор Боббі Прітт, директор лабораторії клінічної паразитології в клініці Мейо сказав, що ваше тіло створює імунну відповідь на слину та виділяє хвилю гістамінів і лейкотрієнів. Тому в деяких людей з’являється значний набряк, а в інших - лише злегка свербляча гулька.

Незалежно від того, як ви реагуєте на укуси комарів, лікарі сходяться на думці, що категорично не можна чесати ділянку укусу.

Існує багато різних типів бактерій, які живуть на шкірі та в тілі, як-от стафілококи та стрептококи. Але якщо у вас відкрита рана, наприклад, якщо ви дуже сильно подряпаєте, ви можете фактично втерти бактерії зі шкіри в цю маленьку рану та отримати інфекцію.

Інфекції можуть викликати почервоніння, набряк, чутливість навколо укусу, а також збільшення лімфатичних вузлів і жовті виділення. Їх можна лікувати антибіотиками, але в рідкісних випадках інфікований укус може призвести до серйозних ускладнень, таких як сепсис.

До того ж розчухування в місцях укусів пошкоджує вашу шкіру і викликає вивільнення більшої кількості гістаміну, через що свербіж посилюється.

Способи швидкого загоєння

Перше, що варто зробити, це промити місце укусу водою з милом. Це допоможе видалити бактерії поблизу укусу, які можуть спричинити інфекцію.

Потім можна прикласти лід до укусу приблизно на 10 хвилин. Холодний лід може значно зменшити свербіж разом із запаленням, болем і набряком.

Далі намажте місце укусу кремом проти свербіння або антигістамінним.

До того ж важливо стежити за укусом і звертати увагу на будь-які симптоми, які з’являться протягом наступного тижня. Лихоманка або навіть збільшення лімфатичних вузлів є досить поширеним явищем відразу після укусу, тому не панікуйте, якщо ви одразу помітили ці симптоми.

На щастя, більшість укусів комарів проходять без проблем. Але чим менше ви будете чесати місце, тим швидше все пройде.

Деякі продукти від укусів не допоможуть полегшити стан, а інколи можуть зробити ще гірше. Серед них: