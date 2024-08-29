Можно занести инфекцию в кожу: вот что запрещено делать, когда укусил комар

Летом комары могут закусать вас так, что не останется живого места. Есть, некоторая вещ, которую запрещено делать после укуса, чтобы еще больше не навредить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что нельзя делать после укуса комаров

Когда вас укусил комар, он выделяет слюну в тело через свой хоботок. Эта слюна содержит антикоагулянт, который поддерживает кровообращение, чтобы насекомые могли сытно поесть, чтобы отложить яйца. Считается, что токсины в этой слюне вызывают чувство тепла и зуд укусов.

Доктор Бобби Притт, директор лаборатории клинической паразитологии в клинике Мэйо сказал, что ваше тело создает иммунный ответ на слюну и выделяет волну гистаминов и лейкотриенов. Поэтому у некоторых людей появляется значительный отек, а у других - лишь легкий зуд и шишка.

Независимо от того, как вы реагируете на укусы комаров, врачи сходятся во мнении, что нельзя чесать участок укуса.

Существует много различных типов бактерий, живущих на коже и в теле, таких как стафилококки и стрептококки. Но если у вас открытая рана, например, если вы очень сильно поцарапаетесь, вы можете фактически втереть бактерии из кожи в эту маленькую рану и получить инфекцию.

Инфекции могут вызвать покраснения, отек, чувствительность вокруг укуса, а также увеличение лимфатических узлов и желтые выделения. Их можно лечить антибиотиками, но в редких случаях инфицированный укус может привести к серьезным осложнениям, таким как сепсис.

К тому же расчесывание в местах укусов повреждает вашу кожу и вызывает высвобождение большего количества гистамина, из-за чего зуд усиливается.

Способы быстрого заживления

Первое, что следует сделать, это промыть место укуса водой с мылом. Это поможет удалить бактерии вблизи укуса, которые могут вызвать инфекцию.

Потом можно приложить лед к укусу приблизительно на 10 минут. Холодный лед может значительно снизить зуд вместе с воспалением, болью и отеком.

Далее намажьте место укуса кремом против зуда или антигистаминным.

К тому же важно следить за укусом и обращать внимание на любые симптомы, которые появятся в течение следующей недели. Лихорадка или даже увеличение лимфатических узлов достаточно распространенное явлением сразу после укуса, поэтому не паникуйте, если вы сразу заметили эти симптомы.

К счастью большинство укусов комаров проходят без проблем. Но чем меньше вы будете чесать место, тем быстрее все пройдет.

Некоторые продукты от укусов не помогут облегчить состояние, а иногда могут сделать еще хуже. Среди них: