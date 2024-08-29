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Можно занести инфекцию в кожу: вот что запрещено делать, когда укусил комар

Четверг 29 августа 2024 16:03
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Можно занести инфекцию в кожу: вот что запрещено делать, когда укусил комар Что нельзя делать после укуса комаров (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Летом комары могут закусать вас так, что не останется живого места. Есть, некоторая вещ, которую запрещено делать после укуса, чтобы еще больше не навредить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Что нельзя делать после укуса комаров

Когда вас укусил комар, он выделяет слюну в тело через свой хоботок. Эта слюна содержит антикоагулянт, который поддерживает кровообращение, чтобы насекомые могли сытно поесть, чтобы отложить яйца. Считается, что токсины в этой слюне вызывают чувство тепла и зуд укусов.

Доктор Бобби Притт, директор лаборатории клинической паразитологии в клинике Мэйо сказал, что ваше тело создает иммунный ответ на слюну и выделяет волну гистаминов и лейкотриенов. Поэтому у некоторых людей появляется значительный отек, а у других - лишь легкий зуд и шишка.

Независимо от того, как вы реагируете на укусы комаров, врачи сходятся во мнении, что нельзя чесать участок укуса.

Существует много различных типов бактерий, живущих на коже и в теле, таких как стафилококки и стрептококки. Но если у вас открытая рана, например, если вы очень сильно поцарапаетесь, вы можете фактически втереть бактерии из кожи в эту маленькую рану и получить инфекцию.

Инфекции могут вызвать покраснения, отек, чувствительность вокруг укуса, а также увеличение лимфатических узлов и желтые выделения. Их можно лечить антибиотиками, но в редких случаях инфицированный укус может привести к серьезным осложнениям, таким как сепсис.

К тому же расчесывание в местах укусов повреждает вашу кожу и вызывает высвобождение большего количества гистамина, из-за чего зуд усиливается.

Способы быстрого заживления

Первое, что следует сделать, это промыть место укуса водой с мылом. Это поможет удалить бактерии вблизи укуса, которые могут вызвать инфекцию.

Потом можно приложить лед к укусу приблизительно на 10 минут. Холодный лед может значительно снизить зуд вместе с воспалением, болью и отеком.

Далее намажьте место укуса кремом против зуда или антигистаминным.

К тому же важно следить за укусом и обращать внимание на любые симптомы, которые появятся в течение следующей недели. Лихорадка или даже увеличение лимфатических узлов достаточно распространенное явлением сразу после укуса, поэтому не паникуйте, если вы сразу заметили эти симптомы.

К счастью большинство укусов комаров проходят без проблем. Но чем меньше вы будете чесать место, тем быстрее все пройдет.

Некоторые продукты от укусов не помогут облегчить состояние, а иногда могут сделать еще хуже. Среди них:

  • мед
  • овсяные ванны
  • Алое вера
  • чеснок
  • лимонный или лаймовый сок
  • зубная паста
  • уксус

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