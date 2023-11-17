"Схеми" не рятують. Росіяни масово біжать до Америки, але їх знімають із рейсів

Громадян Росії масово знімають з авіарейсів до розвинених країн, хоча ті намагаються знайти лазівки, як залишитися за кордоном.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Так, за інформацією онлайн-ресурсу, 17 листопада з рейсу Emirates із Дубая до Буенос-Айресу аргентинська міграційна служба зняла 20 росіян.

Крім того, двоє громадян РФ не змогли полетіти з Дубая до Ріо-де-Жанейро.

Чому? У першому випадку причина - додатковий контроль, який ввела влада Аргентини, після того, як зрозуміли, що росіяни "почали літати в країну на пологи".

А другий випадок дуже розлютив росіян, які вважають Бразилію "дружньою" країною, з якою "зазвичай подібних проблем не виникає".

Скриншот

Зазначимо, що громадяни "країни 404" все одно намагаються потрапити до Америки. Вигадують навіть різні схеми.

"Зараз, якщо з РФ летіти, дуже часто запитують зворотні квитки, і змушують їх купувати. Хитрі росіяни, купують зворотні, і після прильоту здають їх", - розповідає в тому ж ТГ-каналі росіянка Ельвіра.

Проте, як бачимо з останніх ситуацій, навіть такі "схеми" далеко не завжди працюють.

Інша росіянка Олеся Грушевська стверджує, що її співвітчизників "знімають не лише з рейсів у Буенос-Айрес, а й до Мексики".

"Туди теж стали росіяни через Емірати літати, щоб пройти там кордон із США!" - написала вона.

А звинувачують росіяни, ясна річ, у всьому цьому владу Сполучених Штатів.

"Судячи з чатів еміграції в США через Мексику, мексиканці вже теж почали звірствувати, завертати прибулих на право і наліво. Це однозначна вимога США", - написав росіянин Борис.