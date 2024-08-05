Що таке харчова жадібність та як її опанувати: дієтолог розказала про важливе

Багато людей під час відчуття голоду можуть споживати набагато більше їжі, ніж це потрібно. Це називається "харчовою жадібністю".

Що це таке та як опанувати цей стан, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Світлани Марійко в Instagram.

В чому проявляється харчова жадібність

Харчову жадібність не завжди помічаємо, вона шифрується у таких думках:

"Треба доїсти цю половинку персика, не викидати ж"

"Воно все таке смачнезне! Вже не лізе, але хочу ще"

"Тут у рестіку/на весіллі/на all inclusive стільки всього різного, цікавого.Ніколи не їла- спробую все"

"Голодна така! Зараз як повечеряю і чайком полірну".

"З'їм цей тортик, бо завтра вранці мої всі встануть, точно хтось кусне".

Які причини харчової жадібності

За словами експерта з харчування, перша причина - фізіологічна, тобто ми їмо жадібно, бо дуже голодні.

"Надто велика пауза між їжею, випили каву замість сніданку, звісно організм це компенсує і їсти будем поспіхом та ще більше, ніж треба (компенсацію ніхто не відмінив", - зазначила Світлана.

Друга причина - це цікавість і гедонізм.

"Це історія з inclusive чи у подорожах до інших країн, коли просто хочеться спробувати все, бо воно інакше.Або тоді, коли їжа - це кайф, насолода, і вона настільки сильна, що тілесні сигнали "сита вже, досить" просто ігноруються", - повідомила дієтолог.

Третьою причиною є минуле та досвід.

Експерт пояснила, що часто все ховається у минулому: хто ріс в небагаті 80-90-ті, тепер хочуть відігратись смачною їжею навіть понад міру.

З того ж неситого дитинства йде і звичка нічого не викидати, так привчили батьки, що викидати їжу не можна та треба доїсти все з тарілки. Чи розуміння, що завтра цієї смакоти не буде і треба наїстись наперед.

Як опанувати цю звичку



Світлана розказала, що з усім можна і треба акуратно працювати, залежно від причини. Інколи треба зупинити себе і сказати:" Все у мене є і завтра буде".

Або: "Всього на світі не перепробуєш.Спробуй сьогодні тільки це". Або: "Ти ж розумієш, що краще класти собі і дітям меншу порцію і за потреби добавку?Бо доїдати за всіма не зможеш, а викидати свій труд у смітник не хочеш!"