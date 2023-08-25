Що робити, якщо вас поклали "мордою в асфальт" під час затримання: поради адвоката

Дуже часто буває, що при порушенні правил дорожнього руху вас зупиняє поліція, але ви не згодні. І тоді під час затримання використовують газ, побиття, наручники.

Що робити при затриманні "мордою в асфальт", розповів у новому відео адвокат Роман Сімутін.

До кого звернутися за допомогою

Правозахисник радить не йти одразу подавати заяву до Державного бюро розслідувань. Вирушайте до адвоката, а з ним до суду, щоб скасувати постанову про накладення штрафу за порушення правил дорожнього руху та протоколів за хуліганство та опір співробітникам поліції.

"Повірте, це стандартний набір при затриманні. І коли скасуйте всі постанови - пишіть заяву в ДБР", - написав Роман.

Дуже важлива деталь

Термін оскарження ухвали про штраф - 10 діб. Якщо ви цього не зробили, то погодилися з порушенням. Відповідно, дії співробітників поліції при затриманні були правомірними.

Що робить адвокат

Скасовує всі постанови про порушення правил дорожнього руху та протоколи про хуліганство, опір поліції тощо. Тобто повністю відбілює водія.

І лише після цього подає заяву до ДБР з вимогою порушити кримінальну справу.

Паралельно, він подає позов щодо визнання дій поліції неправомірними.

На момент затримання водія поліція переважно справді зловживає своїми повноваженнями.

"Тому, коли в ході розслідування стає очевидним перевищення повноважень, то включаються "старші брати" і намагаються не допустити закриття справ щодо водія в суді, оскільки, якщо суд скасує всі постанови - отже водій нічого не порушував і застосування сили та спецзасобів у Щодо останнього були незаконними, а це - прямий шлях до звинувачення поліцейських", - написав Сімутін.