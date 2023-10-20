Що робити, коли для виїзду за кордон потрібен COVID-сертифікат та як його отримати

В Україні завершились карантинні обмеження та наявність COVID-сертифікату не є обов’язковими. Однак, бувають випадки, коли COVID-сертифікат потрібен українцям для поїздки у країни, де є вимоги мати бустерну дозу щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Як отримати бустерну дозу щеплення

Кожна держава ухвалює самостійні рішення про запровадження чи скасування карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб, тож COVID-сертифікати можуть знадобитися мандрівникам.

Щеплення можна зробити після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення.

Щоби отримати сертифікат, потрібно після щеплення авторизуватись у застосунку "Дія", подати відповідний запит і сертифікат згенерується одразу ж.

У МОЗ також зазначили, що вакцинація проти COVID-19 залишається рекомендованою також і в Україні.

Особливо людям із груп ризику: старшим за 60 років; тим, хто має серйозні супутні хвороби, особам, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Важливо пам'ятати, що загальний рекомендований курс з первинної вакцинації та першого бустера - три щеплення.

Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляду на стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні.

Коли роблять тест на виявлення коронавірусу

В Україні COVID-19 все ще залишається небезпечною інфекцією, тому наразі у планової госпіталізації за умови наявності клінічних ознак ГРВІ проводять скринінгове обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів.

До того ж тести на COVID-19 включені в обсяг послуг, які покриваються коштом держави. Безоплатний тест можна зробити під час звернення у звʼязку з невідкладним станом або за направленням сімейного лікаря.

Симптоми коронавірусу

Симптоми коронавірусу у людей можуть відрізнятися залежно від його виду (штаму), форми (легкої чи важкої) і навіть дня зараження. Основні симптоми коронавірусу включають: