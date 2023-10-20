ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що робити, коли для виїзду за кордон потрібен COVID-сертифікат та як його отримати

П'ятниця 20 жовтня 2023 16:00
UA EN RU
Що робити, коли для виїзду за кордон потрібен COVID-сертифікат та як його отримати Як отримати COVID-сертифікат для виїзду за кордон (фото: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні завершились карантинні обмеження та наявність COVID-сертифікату не є обов’язковими. Однак, бувають випадки, коли COVID-сертифікат потрібен українцям для поїздки у країни, де є вимоги мати бустерну дозу щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Як отримати бустерну дозу щеплення

Кожна держава ухвалює самостійні рішення про запровадження чи скасування карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб, тож COVID-сертифікати можуть знадобитися мандрівникам.

Щеплення можна зробити після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення.

Щоби отримати сертифікат, потрібно після щеплення авторизуватись у застосунку "Дія", подати відповідний запит і сертифікат згенерується одразу ж.

У МОЗ також зазначили, що вакцинація проти COVID-19 залишається рекомендованою також і в Україні.

Особливо людям із груп ризику: старшим за 60 років; тим, хто має серйозні супутні хвороби, особам, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Важливо пам'ятати, що загальний рекомендований курс з первинної вакцинації та першого бустера - три щеплення.

Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляду на стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні.

Коли роблять тест на виявлення коронавірусу

В Україні COVID-19 все ще залишається небезпечною інфекцією, тому наразі у планової госпіталізації за умови наявності клінічних ознак ГРВІ проводять скринінгове обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів.

До того ж тести на COVID-19 включені в обсяг послуг, які покриваються коштом держави. Безоплатний тест можна зробити під час звернення у звʼязку з невідкладним станом або за направленням сімейного лікаря.

Симптоми коронавірусу

Симптоми коронавірусу у людей можуть відрізнятися залежно від його виду (штаму), форми (легкої чи важкої) і навіть дня зараження. Основні симптоми коронавірусу включають:

  • підвищення температури тіла (найчастіше температура при ковіді становить 37-37.5 градусів)
  • безперервний кашель
  • закладений ніс чи нежить
  • почуття втоми чи виснаження
  • біль у горлі
  • головний біль
  • втрата чи зміна нюху, або смаку
  • втрата апетиту
  • діарея
  • чхання
  • тремтіння
  • біль у суглобах

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили новий штам COVID-19.

Також ми писали, який сильний симптом нового штаму коронавірусу виявили в Британії.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації COVID Коронавірус