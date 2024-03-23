Що робити з кислим молоком? 5 ідей, про які ви могли не знати

Кисле молоко - це молоко з терпким присмаком, який з'являється або через бродіння чи навмисне підкислення, або ж через початок псування молока. Однак і підкислене, і кисле внаслідок натурального бродіння молоко можна використати - якщо воно не має різкого неприємного запаху, зміни кольору чи консистенції.

Про те, що можна приготувати з кислого молока розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли прокисле молоко можна вживати

Окрім штучно підкисленого молока, у їжу цілком можна вживати природно зброджену рідину - та слід розрізняти, коли молоко кисле, а коли - зіпсоване.

Насамперед те, що термін придатності, зазначений на упаковці молока, минув, не означає, що молоко зіпсоване і має бути утилізоване. Пастеризація молока може запобігти такому серйозному захворюванню як бруцельоз та іншим бактеріальним інфекціям.

Якщо молоко зберігалося в рекомендованих умовах, воно все ще може бути безпечне для вживання.

У цьому разі, оцінити, зіпсоване молоко чи можна його ще вживати, можливо за консистенцією, кольором та запахом - якщо рідина не зазнала змін кольору, не має грудочок та різкого запаху, то її можна використовувати для приготування їжі та напоїв.

Оцінити, чи молоко зіпсувалося, можна за кольором, запахом і консистенцією (фото: Freepik)

Однак, те молоко, яке стало жовтуватим, з грудками або надмірно кисле - вже зіпсоване та може викликати спазми в шлунку, нудоту або діарею. І хоча при випічці більшість шкідливих бактерій знищуються температурою духовки, смак виробів може бути не надто приємним.

Що можна зробити з кислого молока

Вівсяне смузі з кислим молоком

Кисле молоко, як і йогурти та кефіри, чудово підходить для смузі - простого в приготуванні поживного напою.

Що треба для смузі:

Кисле молоко - 300 г

Вівсянка - 4 ст. л.

Манго або персик - 100 г

Як приготувати смузі:

До попередньо запарених або сухих вівсяних пластівців додайте нарізане манго та молоко та перебийте блендером до однорідної консистенції.

Смузі з авокадо і кислим молоком

Авокадо - джерело необхідних мікроелементів - разом з кислим молоком можна зробити легким і корисним напоєм - смузі.

Що треба для смузі:

Кисле молоко - 2 склянки

Свіжий імбир - 1 ч. л.

Стигле авокадо - 1 шт.

Свіжа м'ята - 4 листочки

Як приготувати смузі:

З вимитого авокадо ложкою заберіть м'якуш, та подрібніть його разом з іншими інгредієнтами у блендері до однорідної консистенції.

Смузі з кислим молоком та авокадо (ілюстрація: Freepik)

Сир з прокислого молока з зеленню

Натуральний домашній сир з кислого молока - смачна ідея, яку можна реалізувати в домашніх умовах.

Що треба для домашнього сиру з зеленню:

Кисле молоко - 1 л

Куряче яйце - 1 шт.

Кріп - до свого смаку

Сіль - до свого смаку

Як приготувати сир на кислому молоці:

В окремій мисці збийте міксером яйце з сіллю. Промийте, висушіть та дрібно наріжте кріп, додайте його до збитого яйця та перемішайте. Влийте до яєчної суміші кисле молоко.

Сир можна готувати в мультиварці, або ж в каструлі на плиті - якщо ви використовуєте мультиварку, влийте до її чаші суміш та поставте готуватися у режимі "Випічка" на 20 хвилин.

Якщо готуєте у каструлі - на малому вогні нагрійте суміш, доведіть до кипіння та варіть ще декілька хвилин, поки не буде видно відділення сироватки

Після цього встановіть над глибокою мискою або каструлею сито та застеліть його декількома шарами марлі, вилийте туди майбутній сир.

Отриману масу загорніть в марлю та, встановивши під прес, поставте в прохолодне місце на 2 години - протягом цього часу має зійти сироватка і сформуватися грудка сиру.

Перед вживанням покладіть домашній сир з зеленню до холодильника на пів години.

Печиво на кислому молоці

Печиво - смачний варіант до чаю або кави, який не вимагає значної кількості часу або зусиль для приготування.

Що треба для печива:

Кисле молоко - 2 склянки

Борошно - 0,6-0,7 кг

Цукор - 0,5 склянки

Розпушувач - 2 ч. л.

Олія - 2 ст. л.

Цукрова пудра - до вашого смаку

Ванілін - до вашого смаку

Як приготувати печиво на кислому молоці:

Кисле молоко влийте до глибокої миски, всипте цукор, ванілін і розпушувач. Ретельно перемішайте до розчинення сухих інгредієнтів. Після цього влийте до майбутнього тіста олію і ще раз перемішайте до однорідної консистенції.

Поступово просійте борошно до миски, кожного разу перемішуючи суміш, аби не було грудочок. Вимісіть та розкачайте тісто в пласт товщиною в 1 сантиметр та виріжте печиво. Або ж можна поділити тісто на невеликі шматки, однакові за розміром, сформуйте кульки та розкачайте до вказаної товщини.

Викладіть майбутнє печиво на змащене олією деко та випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 20-30 хвилин.

Коржі з кислим молоком на пательні

Коржі з кислим молоком на пательні - це швидкий у приготуванні варіант, який можна додавати до основних страв та вживати як перекус.

Що треба для коржів:

Кисле молоко - 100 мл

Борошно - 300 г

Яйце - 1 шт.

Сіль - 0,5 ч. л.

Сода - 0,3 ч. л.

Оцет - 1 ч. л.

Олія - 3-4 ст. л. (для смаження)

Як готувати коржі на пательні:

Влийте до глибокої миски кисле молоко, додайте яйце і сіль, ретельно перемішайте до однорідності. Погасіть соду оцтом і додайте її до суміші.

Просійте до миски через дрібне сито борошно та замісіть тісто - воно має бути щільної консистенції. Після цього поділіть тісто на рівні шматки, сформуйте у кульки та розкачайте на коржики товщиною в 1-1,5 сантиметра. Обов'язково проколіть тісто по периметру виделкою.

Гарно розігрійте пательню з олією та посмажте коржі до яскравого рум’янцю з обох сторін.