Щемлива молитва добра та миру у виконанні морпіхів, десантників і піхотинців розчулила українців

Співачка і композиторка Люсьєна Винокурова разом з морпіхами, десантниками і піхотинцями заспівала щемливу композицію "Молитва до Святого Миколая".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео , яке авторка опублікувала на своєму YouTube-каналі.

"В Різдвяний час ми всі очікуємо на диво. Кожен українець прагне миру у своєму серці та родинного тепла. Ця колядка є світлою, вона є моєю молитвою до святого Миколая від щирого серця. В такі буремні часи мені захотілось підтримати настрій народу і щоб цей твір пролунав на всю Україну!" - коментує Люсьєна.

Кадр з відео на "Молитву до Святого Миколая"

Разом із Винокуровою, яка на певний час приміряла на себе роль солістки знаменитого Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України, "Молитву" виконали військові трьох взводів: морської піхоти, сухопутної піхоти та десантних військ.

Відео до щемливої колядки зняли в Києві - у Катедральному соборі Святого Олександра.

Люсьєна каже, що в часі війни саме військові найкраще відтворили її авторську пісню.

"У їхніх голосах чути силу, міць, незламність, впевненість, а водночас - тепло і любов. Вони щодня захищають нас від ворога, аби ми мали мирне небо над головою. І моя місія як митця - підтримувати ще й бойовий дух наших захисників, дарувати їм радість", - зауважує співачка.

Кадр з відео на "Молитву до Святого Миколая"

До слова, співпраця із військовими розпочалася зі знайомства Люсьєни із художнім керівником колективу Дмитром Антонюком. Авторка запропонувала йому кілька творів до виконання. Він обрав саме "Молитву до Святого Миколая".

"Він сказав, що, незважаючи на всю мужність і стійкість, - наші військові дуже потребують щирої духовної підтримки. А “Молитва” наповнена позитивом та життєдайною силою! Щиро зичу нашим військовим злагоди, добробуту та миру. Нехай Миколай-Чудотворець благословить їх на всі віки!" - коментує Винокурова.

Кадр з відео на "Молитву до Святого Миколая"

"Ми щиро зичимо кожному відкрити свої серця до добрих справ, бути щасливим та відчути благословення святого Миколая у цей Різдвяний час!" - вітають українців співачка і та учасники чоловічого хору Ансамблю пісні і танцю ЗСУ.