Шах и мат, атеисты: крестик спас мужчину от смерти при ударе молнии (фото)

Крестик спас мужчину от смерти при ударе молнии (коллаж РБК-Украина)

Цепочка и крестик, которые спасли мужчине жизнь при ударе молнии, расплавились

В России мужчина выжил после прямого попадания в него молнии. Николай Тюкин считает, что от жуткой смерти его спас простой нательный крестик, который принял весь удар на себя, став громоотводом.

30-летний мужчина, который работает дорожным рабочим, рассказал, что в день происшествия он ремонтировал участок трассы. Внезапно началась гроза и все рабочие решили спрятаться в служебном автобусе, чтобы переждать непогоду. Но по пути к "убежищу" в Николая, который шел самым последним, попала молния.

"Люди ко мне подошли, они увидели след от крестика, начали искать вокруг меня, но ни цепочки, ни креста, ни всех металлических застежек с моей одежды - все это разлетелось и пропало. Одежду разорвало в клочья, и она обгорела", - рассказал мужчина.

Именно православный крестик (а еще каска с металлическим ободком), уверен Николай, спасли ему жизнь. По словам счастливчика, молния пошла по цепочке с крестиком, не зашла внутрь тела, то есть не затронула органы.

Крестик спас мужчину от смерти при ударе молнии (фото: соцсети)

Сам пострадавший не помнит, как все произошло, но после удара от цепочки и крестика на груди остался белый след. Также остались отметины на правой ноге, по которой молния ушла в землю. Цепочка и крестик расплавились.

Крестик спас мужчину от смерти при ударе молнии (фото: соцсети)

Тем временем пользователи сети комментируют спасение мужчины. Многие юзеры из России считают это настоящим чудом.

Не зря там надпись есть "Спаси и сохрани".

Главное - верить!

Все таки цепочка с крестом спасает жизнь!

Но многие иронизируют по этому поводу и говорят, что крестик наоборот притянул молнию.

Мы русские, с нами бог!

Шах и мат, атеисты!

Какой бред...

Скриншот комментариев

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