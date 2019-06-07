Шах і мат, атеїсти: хрестик врятував чоловіка від смерті при ударі блискавки (фото)

Хрестик врятував чоловіка від смерті при ударі блискавки (колаж РБК-Україна)

Ланцюжок і хрестик, які врятували чоловікові життя при ударі блискавки, розплавилися

У Росії чоловік вижив після прямого влучення в нього блискавки. Микола Тюкін вважає, що від страшної смерті його врятував простий хрестик, який прийняв весь удар на себе, ставши громовідводом.

30-річний чоловік, який працює дорожнім робітником, розповів, що в день події він ремонтував ділянку траси. Раптово почалася гроза, і всі робітники вирішили сховатися в службовому автобусі, щоб перечекати негоду. Але по дорозі до "притулку" у Миколу, який ішов останнім, влучила блискавка.

"Люди до мене підійшли, вони побачили слід від хрестика, почали шукати навколо мене, але ні ланцюжка, ні хреста, ні всіх металевих застібок з мого одягу - все це розлетілося і пропало. Одяг розірвало на шматки, і він обгорів", - розповів чоловік.

Саме православний хрестик (а ще каска з металевим обідком), впевнений Микола, врятували йому життя. За словами щасливчика, блискавка пішла по ланцюжку з хрестиком, не зайшла всередину тіла, тобто не торкнулася органів.

Хрестик врятував чоловіка від смерті при ударі блискавки (фото: соцмережі)

Сам постраждалий не пам'ятає, як все сталося, але після удару від ланцюжка і хрестика на грудях залишився білий слід. Також залишилися відмітини на правій нозі, по якій блискавка пішла в землю. Ланцюжок і хрестик розплавилися.

Хрестик врятував чоловіка від смерті при ударі блискавки (фото: соцмережі)

Тим часом користувачі мережі коментують порятунок чоловіка. Багато юзерів з Росії вважають це справжнім дивом.

Не дарма там є напис "Спаси і збережи".

Головне - вірити!

Все таки ланцюжок з хрестиком рятує життя!

Але багато іронізують з цього приводу і кажуть, що хрестик навпаки блискавку притягнув.

Ми росіяни, з нами бог!

Шах і мат, атеїсти!

Який маячня...

Скріншот коментарів

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