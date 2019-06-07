ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шах і мат, атеїсти: хрестик врятував чоловіка від смерті при ударі блискавки (фото)

STYLERЖиття    07.06.2019 - 12:36
Шах і мат, атеїсти: хрестик врятував чоловіка від смерті при ударі блискавки (фото)
Хрестик врятував чоловіка від смерті при ударі блискавки (колаж РБК-Україна)

Ланцюжок і хрестик, які врятували чоловікові життя при ударі блискавки, розплавилися

У Росії чоловік вижив після прямого влучення в нього блискавки. Микола Тюкін вважає, що від страшної смерті його врятував простий хрестик, який прийняв весь удар на себе, ставши громовідводом.

30-річний чоловік, який працює дорожнім робітником, розповів, що в день події він ремонтував ділянку траси. Раптово почалася гроза, і всі робітники вирішили сховатися в службовому автобусі, щоб перечекати негоду. Але по дорозі до "притулку" у Миколу, який ішов останнім, влучила блискавка.

"Люди до мене підійшли, вони побачили слід від хрестика, почали шукати навколо мене, але ні ланцюжка, ні хреста, ні всіх металевих застібок з мого одягу - все це розлетілося і пропало. Одяг розірвало на шматки, і він обгорів", - розповів чоловік.

Саме православний хрестик (а ще каска з металевим обідком), впевнений Микола, врятували йому життя. За словами щасливчика, блискавка пішла по ланцюжку з хрестиком, не зайшла всередину тіла, тобто не торкнулася органів.

Шах і мат, атеїсти: хрестик врятував чоловіка від смерті при ударі блискавки (фото)

Хрестик врятував чоловіка від смерті при ударі блискавки (фото: соцмережі)

Сам постраждалий не пам'ятає, як все сталося, але після удару від ланцюжка і хрестика на грудях залишився білий слід. Також залишилися відмітини на правій нозі, по якій блискавка пішла в землю. Ланцюжок і хрестик розплавилися.

Шах і мат, атеїсти: хрестик врятував чоловіка від смерті при ударі блискавки (фото)

Хрестик врятував чоловіка від смерті при ударі блискавки (фото: соцмережі)

Тим часом користувачі мережі коментують порятунок чоловіка. Багато юзерів з Росії вважають це справжнім дивом.

  • Не дарма там є напис "Спаси і збережи".
  • Головне - вірити!
  • Все таки ланцюжок з хрестиком рятує життя!

Але багато іронізують з цього приводу і кажуть, що хрестик навпаки блискавку притягнув.

  • Ми росіяни, з нами бог!
  • Шах і мат, атеїсти!
  • Який маячня...

Шах і мат, атеїсти: хрестик врятував чоловіка від смерті при ударі блискавки (фото)

Скріншот коментарів

Раніше ми писали про те, що президент Росії Володимир Путін зустрічався з відомим старцем Ілієм (Ноздріним), який відомий тим, що виганяв з людей бісів.

Також повідомлялося, що священик Російської православної церкви (УПЦ МП) відмовився причащати дитину українського воїна, тому що дівчинку охрестили в ПЦУ.

Росія на межі смертельної катастрофи: прокинувся небезпечний вулкан Назвали дату продовження санкцій ЄС проти Росії
Новини України Російська Федераціяправославие
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся