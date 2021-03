В сети показали обломки взорвавшегося космического корабля Маска

Отметим, что эту успешную посадку Starship смог совершить с третьей попытки - до этого два корабля разбились.

Как заявили в SpaceX, после удачных испытаний произошла "быстрая незапланированная разборка" Starship SN10. Также в компании показали его обломки.

Обломки корабля Starship SN10 после посадки и взрыва (фото: twitter.com/BocaChicaGal)

Маск никак не отреагировал на взрыв космического челнока в конце испытания, но отметил удачную посадку.

Видео: Приземление и взрыв космического корабля SpaceX Starship SN10

Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

Another view of Starship SN10 on the landing pad. @NASASpaceflight pic.twitter.com/nadDHX8l5S

Видео: Обломки Starship SN10 после взрыва

The accomplishment that Starship SN10 achieved yesterday was unbelievable. This morning the clean up begins. Congratulations to the SpaceX Boca Chica team! @NASASpaceflight pic.twitter.com/U2MJICwzzX